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"Türkiye, birilerinin ellerinde baltalarla saldırdığı dev bir çınar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2019 20:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: - "Türkiye, birilerinin ellerinde baltalarla saldırdığı dev bir çınar. Türkiye çınarına birkaç balta salladılar ama kök sağlam olunca çok şükür bize tesir edemediler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Türkiye, birilerinin ellerinde baltalarla saldırdığı dev bir çınar. Türkiye çınarına birkaç balta salladılar ama kök sağlam olunca çok şükür bize tesir edemediler." dedi.

Kandemir, Muğla'da partisinin Ula ve Menteşe ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Kandemir, Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'ya ziyarette bulundu.

Kandemir, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaşadığı zor günleri atlattığını söyledi.

Türkiye'ye karşı, dünyada pek az ülkenin mücadele edebileceği ekonomik darbe girişiminde bulunulduğunu ifade eden Kandemir, "Türkiye, birilerinin ellerinde baltalarla saldırdığı dev bir çınar. Türkiye çınarına birkaç balta salladılar ama kök sağlam olunca çok şükür bize tesir edemediler. Dolar fırladı ve birileri buna tempo tuttu. 'Dolar 10 lira, 15 lira olacak' dediler. İçlerindeki temennilerini ifade ettiler. Hamdolsun bunları atlattık." diye konuştu.

Birilerinin Türkiye sınırının öte yanında bir terör devleti kuracaklarını zannettiğini dile getiren Kandemir, çok başarılı bir mücadeleyle, hayal kuranların dersini aldığını vurguladı.

Kandemir'e ziyaretinde AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Muğla İl Başkanı Kadem Mete eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti erkan kandemir Menteşe Muğla Ula

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