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Türkiye birincisi başarısının sırrını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Tepe Ortaokulunda eğitim gören İsmail Arda Ergene ve Utku Asutay, LGS’de tüm sorulara doğru cevap vererek, Türkiye birincisi oldular.Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Haziran’da yapılan LGS sonuçlarının yayımlanmasının ardından birinciler de belli oldu.

Türkiye birincisi başarısının sırrını paylaştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Tepe Ortaokulunda eğitim gören İsmail Arda Ergene ve Utku Asutay, LGS’de tüm sorulara doğru cevap vererek, Türkiye birincisi oldular.
Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Haziran’da yapılan LGS sonuçlarının yayımlanmasının ardından birinciler de belli oldu. LGS sonuçları bilgisine göre, Çerkezköy Tepe Ortaokulu öğrencilerinden tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan alan İsmail Arda Ergene ve Utku Asutay Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Abban, 2 öğrenciyi ve ailelerini tebrik ederek, hediyelerini takdim etti. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Çerkezköy Tepe Ortaokulu Müdürü Ercan Ögeday, öğretmenler, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı.

Başarı sırrını paylaştı
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından duygu ve düşüncelerini paylaşan İsmail Arda Ergene, başarı sırrını da şu sözlerle açıkladı; “Başarılarımın sırrı nedir biliyor musunuz? Her gün her an arkamda olan koca yürekli ailem, emektar öğretmenlerim, arkadaşlarım ve tabii ki azmim, çalışmam, bıkmamam. Herkese çok teşekkürler. Bugün LGS sonuçları açıklandı. Bundan daha iyisi yok” dedi.

Türkiye birincisi başarısının sırrını paylaştı

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