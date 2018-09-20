HABER

Türkiye Birleşik Krallığa yeni büyükelçi atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 04:58 | Son Güncelleme

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç merkeze alınırken, bu suretle boşalan göreve Ümit Yalçın atandı.

Türkiye Birleşik Krallığa yeni büyükelçi atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçi atamalarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, merkeze alındı. Bu suretle boşalan göreve Ümit Yalçın'ın atanması uygun görüldü.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

(İHA)

PARTNERDizi müjdesiDizi müjdesi
GÜNCELLEME - Azerbaycanlı iş adamı ofisinde öldürüldüGÜNCELLEME - Azerbaycanlı iş adamı ofisinde öldürüldü
"Sırbistan, 15 Temmuz'da tereddütsüz bir duruş sergiledi""Sırbistan, 15 Temmuz'da tereddütsüz bir duruş sergiledi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete Büyükelçi Atamaları

En Çok Okunan Haberler

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandı

FETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandı

Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz! Katil zanlısı yakalandı

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz! Katil zanlısı yakalandı

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.