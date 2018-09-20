Türkiye Birleşik Krallığa yeni büyükelçi atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçi atamalarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, merkeze alındı. Bu suretle boşalan göreve Ümit Yalçın'ın atanması uygun görüldü.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

(İHA)

