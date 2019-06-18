"Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği" toplantısı

Fox, Avrupa'nın her iki ucunda olan Türkiye ile Birleşik Krallık'ın ilişkilerine çok önem verdiklerinin altını çizerek, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan bir ülke olarak bu ilişkilerin artık daha da önemsendiğini söyledi.

20. yüzyılın ortalarında Batı'nın küresel ekonomik ve siyasi dengesizlik döneminde Türkiye gibi bir ortak bulduğunu ifade eden Fox, bu dönemde de Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek için çaba sarf edeceklerinin altını çizdi. Fox, "Dolayısıyla 'Türkiye ile ekonomik ilişkimiz çok önemlidir' derken nazik laflar etmiyorum. Bu ilişki Avrupa için ve dünyanın geri kalanı için de çok önemli." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin G20 ve NATO'da da önemli bir ortak olduğuna değinen Fox, Birleşik Krallık'ın 15 Temmuz Darbe girişiminde Türkiye'yi ilk arayan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Fox, Türkiye'deki şirketlerle daha iyi çalışmak istediklerini ve İngiliz şirketlerini de Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda teşvik ettiklerini belirterek, "Türkiye, ekonomik ve siyasi olarak ne kadar güçlü olursa ortaklığımız da o kadar iyi olacak." şeklinde konuştu.

AB'den ayrılmalarıyla Gümrük Birliği'nden ayrılacaklarına dikkati çeken Fox, artık bağımsız bir ticari sistem geliştirmek istediklerini ve Türkiye'nin bu konuda önemli bir partner olacağını ifade etti. Fox, "AB'den ayrılıyoruz. Biz AB'deyken Türkiye'nin en önemli müttefiklerinden biri olduk, şimdi dünyadaki en önemli ortaklarından biri olacağız." dedi.