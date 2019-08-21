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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'nın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

Erol Küçükbakırcı'nın hayatını kaybeden babası Yusuf Ziya Küçükbakırcı'nın cenazesi, Konya'da toprağa verildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın vefat eden babası Yusuf Ziya Küçükbakırcı, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Selçuklu ilçesinde Parsana Camisi'ndeki cenaze namazına Erol Küçükbakırcı, Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yusuf Ziya Küçükbakırcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedildi.

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Cenaze Töreni Erol Küçükbakırcı Türkiye Bisiklet Federasyonu

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