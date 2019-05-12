NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de gerçekleştirilen Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından farklı kategorilerde düzenlenen ve dün Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde başlayan yarışlar, bugün de Göreme beldesinde devam etti.

Sporcular, Göreme belde merkezindeki başlangıç noktasından birer ve ikişerli grup halinde çıkış yaparak, Güllüdere, Zemi Vadisi üzerinden yeniden belde merkezine giriş yapıp varış noktasına ulaşmaya çalıştı.

Yarışa katılan 58'i kadın 155 sporcu, beldenin dar sokakları, trafiğe açık alanlar ve inişli çıkışlı vadilerde kendilerine verilen harita ve pusula ile yön bulmaya çalıştı.

Yarış sonunda güzergahı en hızlı bitiren sporculara ödülleri takdim edildi.

Dereceye giren sporcular ve takımları şöyle:

- Erkekler 16 yaş kategorisi

Gökhan Kahvecioğlu - Doğa GSK

Turgut Köse - Kastamonu GSM

Mustafa Berk Demirtaş - Pusat SK

- Erkekler 18 yaş kategorisi

Burak Bayındır - Kanyon GDSK

Cemal Gül - Bozüyük 4 Eylül SK

Furkan İsen - Bolu BSK