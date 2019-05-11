NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Bisikletli Oryantiring Şampiyonası, 155 sporcunun katılımıyla Nevşehir'de başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde, farklı kategorilerde 4 ve 10 kilometre mesafeli yarışlar yapıldı.

Başlangıç noktasından birer ve ikişerli çıkışlar yapan 155 sporcu, köyün dar ve engebeli sokakları arasındaki parkurda kendilerine verilen harita ve pusula ile yön bularak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

Türkiye Bisikletli Oryantiring Yarışları Başhakemi İsmail Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletli oryantiring yarışlarına ilginin her geçen gün arttığını, bu yarışlar için Kapadokya'daki arazi koşullarının çok uygun olduğunu belirtti.

Yarışların 2 gün süreceğini dile getiren Yahşi, şunları kaydetti:

"47 takım, 10 kategoride 155 sporcu ile katılıyor. Harita ve pusulayla yol bulma şeklinde düzenlenen bir yarış. Bisikletli oryantiring, gün geçtikçe ülkemizde ilgi çekmektedir. Farklı kuralları var, sporcu kesinlikle bisikletinden ayrılamıyor. Bisiklet direksiyonlarına yerleştirilen haritalarla yolunu bularak güzergahı tamamlamaya çalışıyor. İki gün sürecek yarışmada aldıkları puan ortalamaları genel derecelendirmede etkili olacak."

Etkinlik, yarın Göreme beldesindeki vadilerde düzenlenecek yarış ve ödül töreni ile sona erecek.

