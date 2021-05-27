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  4. Türkiye BM Yetkilisinin Filistin Konusundaki Açıklamasına Tepki Gösterdi

Türkiye BM Yetkilisinin Filistin Konusundaki Açıklamasına Tepki Gösterdi

27.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü’nün, İsrail’in saldırılarda Filistinlileri hedef almadığı şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “(UNRWA) Gazze Direktörü’nün, İsrail’in 11 gün boyunca Gazze’ye yönelik sürdürdüğü, 66’sı çocuk 250’den fazla Filistinlinin öldürülmesine ve 2000’den fazlasının yaralanmasına yol açan saldırılarında...

Türkiye BM Yetkilisinin Filistin Konusundaki Açıklamasına Tepki Gösterdi

Türkiye, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü’nün, İsrail’in saldırılarda Filistinlileri hedef almadığı şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “(UNRWA) Gazze Direktörü’nün, İsrail’in 11 gün boyunca Gazze’ye yönelik sürdürdüğü, 66’sı çocuk 250’den fazla Filistinlinin öldürülmesine ve 2000’den fazlasının yaralanmasına yol açan saldırılarında sivillerin hedef alınmadığı şeklinde basına yansıyan iddiaları yanlış, talihsiz ve son derece tehlikelidir. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında UNRWA binalarının ve okullarının büyük ölçüde zarar gördüğü, doğrudan Ajans tarafından yapılan açıklamalarda kayıtlıdır” ifadelerini kullandı.

Bilgiç açıklamasında İsrail’in Filistinli sivilleri vurduğu anların kayıtlarının bulunduğunu hatırlattı ve “İsrail’in saldırılarında, Filistinli masum sivillerin yanı sıra, okullar, hastaneler, yardım kuruluşları ve medya organları gibi sivil binaların hedef alındığı, bölgede görev yapan uluslararası basın kuruluşları tarafından, başta gerçek zamanlı görüntülerle olmak üzere, inkar edilemeyecek şekilde belgelenmiştir. Hayatını kaybeden çocuklardan 19’unun UNRWA okullarında öğrenci oldukları da UNRWA’nın saldırılara ilişkin hazırladığı günlük durum raporlarında kayıtlıdır” dedi.

Bilgiç ayrıca “UNRWA’nın Gazze’deki bahsekonu görevlisinin açıklamaları, İsrail’in aşırı, orantısız ve ayrım gözetmeyen güç kullanımını gözardı ederek sahadaki gerçekleri çarpıtmaktan ve Filistin halkının acılarını artırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir” diye konuştu.

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