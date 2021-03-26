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Türkiye BM’nin Kıbrıs’a Komutan Atama Yöntemine Tepkili

26.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tepkinin nedeni, Barış Gücü Komutanlığı’na Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde’nin, teamüllerin aksine KKTC’nin onayı alınmaksızın eşitlik ilkesine aykırı hareket edilerek atanması olarak açıklandı

Türkiye BM’nin Kıbrıs’a Komutan Atama Yöntemine Tepkili

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki Barış Gücü Komutanlığı’na yaptığı atamaya tepki gösterdi. Tepkinin nedeni, yerleşik teamüllerin aksine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) onayının alınmayarak eşitlik ilkesine aykırı hareket edilmesi olarak açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Komutanlığı’na Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde’nin atandığı 24 Mart’ta kamuoyuna duyurdu.

Norveç’in BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Mona Jull da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Tümgeneral Gjerde’yi adadaki barış gücüne atamasından duyduğu memnuniyeti Twitter mesajıyla paylaştı. Büyükelçi Jull, Kıbrıs’taki görevi için Gjerde’ye iyi şanslar diledi.

Ancak BM’nin Norveçli komutanı atamasında Türk tarafına bilgi verilmediği ve bunun Türkiye ile Kıbrıs Türk yönetiminde rahatsızlık yarattığı ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugün konuya ilişkin açıklamasında, Kıbrıs’ta konuşlu BMBG Komutanlığı’na Gjerde’nin atanmasında, BM Genel Sekreterliği’nin yerleşik teamüllere aykırı hareket ettiğini uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Aksoy, “Yerleşik teamüllere aykırı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın yapılan bu atamayla ilgili olarak KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından (dün) yapılan açıklamayı destekliyoruz. Kıbrıs meselesinde çözüm yönünde ortak bir zemin olup olmadığının görülmesi amacıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek gayriresmi 5+BM toplantısına hazırlandığımız bu dönemde, Ada’daki iki tarafa eşit muameleye dair en temel BM ilkesini gözardı eden bu yaklaşım son derece talihsizdir. BMBG, KKTC topraklarında halen yasal bir zemin olmaksızın, KKTC makamlarının yapıcı ve iyiniyetli yaklaşımı kapsamında faaliyet göstermektedir. BMBG’nin faaliyetlerini yürütebilmesinin KKTC makamlarıyla yapılacak işbirliğine bağlı bağlı olduğu unutulmamalıdır” açıklaması yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan ise dün yapılan açıklamada, atama şeklinin “hayal kırıklığı” yarattığı belirtildi. Açıklamada, “BMBG Komutanı’nın atanması öncesinde ülkemiz makamlarına danışılmaması ve rızamızın alınmaması kabul edilemezdir. Kuvvet Komutanı’nın atanması öncesindeki süreçte gerek Bakanlığımız gerek New York Temsilciliğimizin BM yetkilileri nezdinde yapmış oldukları girişimler sırasındaki tüm ikazlarımıza karşın, BM’nin uzun yıllar boyunca oluşmuş teamüller ve çalışma esaslarına aykırı şekilde konuyu basın açıklaması yoluyla duyurmasını esefle kınıyoruz. BMBG’nin çalışmalarının başarısı KKTC ile işbirliğinden geçmektedir. Bir işbirliği bekleniyorsa sözkonusu atama ve ülkemizi ilgilendiren durumlarda makamlarımızın rızasının alınması elzemdir. Özellikle 5+BM gayriresmi toplantısı arifesinde BM’nin iki taraf arasındaki hassas dengeye zarar verebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurgularız. Sözkonusu atamaya ilişkin rahatsızlık ve görüşümüz BM yetkililerine iletilmektedir” denildi.

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Bu arada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi altındaki Episkopi köyündeki bir caminin duvarlarına zarar verilmesi ve Türkleri hedef alan “Bütün Türkler ölün” gibi ifadeler yazılmasına da Ankara tepki gösterdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz” çağrısı yapıldı.

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