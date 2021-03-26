Türkiye BM’nin Kıbrıs’a Komutan Atama Yöntemine Tepkili

Aksoy, “Yerleşik teamüllere aykırı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın yapılan bu atamayla ilgili olarak KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından (dün) yapılan açıklamayı destekliyoruz. Kıbrıs meselesinde çözüm yönünde ortak bir zemin olup olmadığının görülmesi amacıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek gayriresmi 5+BM toplantısına hazırlandığımız bu dönemde, Ada’daki iki tarafa eşit muameleye dair en temel BM ilkesini gözardı eden bu yaklaşım son derece talihsizdir. BMBG, KKTC topraklarında halen yasal bir zemin olmaksızın, KKTC makamlarının yapıcı ve iyiniyetli yaklaşımı kapsamında faaliyet göstermektedir. BMBG’nin faaliyetlerini yürütebilmesinin KKTC makamlarıyla yapılacak işbirliğine bağlı bağlı olduğu unutulmamalıdır” açıklaması yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan ise dün yapılan açıklamada, atama şeklinin “hayal kırıklığı” yarattığı belirtildi. Açıklamada, “BMBG Komutanı’nın atanması öncesinde ülkemiz makamlarına danışılmaması ve rızamızın alınmaması kabul edilemezdir. Kuvvet Komutanı’nın atanması öncesindeki süreçte gerek Bakanlığımız gerek New York Temsilciliğimizin BM yetkilileri nezdinde yapmış oldukları girişimler sırasındaki tüm ikazlarımıza karşın, BM’nin uzun yıllar boyunca oluşmuş teamüller ve çalışma esaslarına aykırı şekilde konuyu basın açıklaması yoluyla duyurmasını esefle kınıyoruz. BMBG’nin çalışmalarının başarısı KKTC ile işbirliğinden geçmektedir. Bir işbirliği bekleniyorsa sözkonusu atama ve ülkemizi ilgilendiren durumlarda makamlarımızın rızasının alınması elzemdir. Özellikle 5+BM gayriresmi toplantısı arifesinde BM’nin iki taraf arasındaki hassas dengeye zarar verebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurgularız. Sözkonusu atamaya ilişkin rahatsızlık ve görüşümüz BM yetkililerine iletilmektedir” denildi.