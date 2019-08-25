Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası

Güreşlerin en prestijli kategorisi olan "pehlivanlar baş kategorisi" finalinde, güreşlere Muğla’dan katılan İsmail Otcu’ya ait Demir Yankov isimli boğa ile Ayberk Arıcı'ya ait Yıldırım isimli boğa karşı karşıya geldi.

Başboğa sahibinin 15 bin lira ile ödüllendirildiği güreşlerde toplamda 120 bin lira ödül dağıtıldı.

Boğa güreşlerinin Artvin kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Kurt, "Yıl içindeki 15 boğa güreşi festivaliyle ilimizin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz de Artvin Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu festivallere katkıda bulunuyoruz. Türkiye Şampiyonası'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte baharın gelmesiyle başlayan boğa güreşleri festivallerinin Türkiye Şampiyonası ile sona erdiğini kaydetti.

Vatandaşlar kıyasıya güreşen boğaların mücadelesini büyük heyecanla izlerken arena dışında sahibinin elinden kaçan bir boğa da paniğe neden oldu.

Valilik Kupası'nda Kenan Köse’ye ait Aslan, Belediye Başkanlığı Kupası'nda Mehmet Bayır'a ait Ertuğrul, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Kupası'nda da Çetin Urhan'a ait Ulubey adlı boğalar birinci oldu.

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nın doğanın ve boğanın başkenti olduğunu ifade eden Kurt, Kafkasör'ün şehrin çok önemli bir yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Kenan Köse ise Türkiye Şampiyonası'nın 8 ilden 56 boğanın katılımıyla yapıldığını ifade etti.

Köse boğa güreşlerinin Artvin’in çok önemli bir genel ve göreneği oldu dile getirerek, "Farklı illerden bir araya getirdiğimiz boğalarla bu festivali gerçekleştiriyoruz. Bu festivaller kültürel kaynaşmamıza katkı sağlıyor. Çok iyi dostluklar ediniyoruz. İlimiz tanıtıyoruz tanıtmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Şampiyona güreşlerin ardından ödül töreni ile sona erdi.

Şampiyonayı Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkan Vekili Cüneyt Öztürk ve çok sayıda vatandaş izledi.

