Türkiye-Bolivya ortak bildirisi

Morales'in, ziyaret kapsamında Erdoğan ile bir araya gelerek küresel, bölgesel ve ikili düzeyde her iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüştüğüne değinildi.

Bildiride, her iki liderin, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin bir anlaşmanın ve aynı zamanda ülkelerinin sanayileşmesine, ekonomilerinin çeşitlendirilmesine ve ikili ticaret hacmi ile karşılıklı yatırımların arttırılmasına katkıda bulunacak diğer başka anlaşmaların müzakerelerine bir an önce başlanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Morales ve Erdoğan'ın Türkiye-Bolivya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 70'inci yıl dönümü olan 2020 yılında her iki ülkede özel etkinlikler düzenlenmesi konusunda niyet beyanında bulunduğu vurgulanan bildiride, "Her iki lider, yaklaşık 20 yıl önce kurulmuş olan siyasi istişare mekanizmasının 3'üncü toplantısının en kısa sürede gerçekleştirilerek ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konuların teknik düzeyde ele alınmasını ve bir çalışma programı hazırlanmasını onaylamışlardır. Aynı şekilde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ivme kazandırılması konusunda mutabık kalarak, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması ile kurulan Karma Ekonomik Komisyonun (KEK) ilk toplantısının bu amaçla bu yıl içinde yapılmasını kararlaştırmışlardır." ifadesine yer verildi.

Her iki liderin ticaret misyonları ve iş forumlarını teşvik etmenin yanı sıra şirket ve kuruluşları sergilere, fuarlara ve diğer ticari tanıtım faaliyetlerine katılmaya özendirdiklerine dikkat çekilen bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Devlet Başkanı Morales ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğerleri meyanında, turizm, demir-çelik sanayi, yenilenebilir enerji, mamul malların üretimi sektörlerini ön plana çıkararak, bilgi teatisi ve teknoloji transferine yönelik tamamlayıcı iş birliğinin geliştirilmesini kararlaştırmışlardır. Ayrıca her iki devlet başkanı, Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşması'nın her iki ülke için de hava ulaştırması alanında bir dizi ticari olanak sunacağını göz önünde bulundurarak, söz konusu anlaşmanın kısa sürede sonuçlandırılmasını teşvik etmişlerdir. Her iki lider, küresel siyasette çok kutupluluğun ve iş birliğinin önemini vurgulamış, BM Şartı'nın temel ilke ve amaçları ve uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ve iç işlerine müdahale edilmemesi yönündeki ortak tutumlarını teyit etmişlerdir.