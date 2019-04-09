HABER

Türkiye-Bolivya ortak bildirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 19:38 | Son Güncelleme

Bildiriden: - "Her iki lider, yaklaşık 20 yıl önce kurulmuş olan siyasi istişare mekanizmasının 3'üncü toplantısının en kısa sürede gerçekleştirilerek ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konuların teknik düzeyde ele alınmasını ve bir çalışma programı hazırlanmasını onaylamışlardır. Aynı şekilde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ivme kazandırılması konusunda mutabık kalarak, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması ile kurulan Karma Ekonomik Komisyonun ilk toplantısının bu amaçla bu yıl içinde yapılmasını kararlaştırmışlardır" - "İki lider, aşırı sağ ve İslam karşıtı hareketlerin yükselişinden duydukları endişeyi paylaşmış, temel hak ve özgürlüklerin savunulması ile her türlü ayrımcılık ve aşırıcılığın reddedilmesinin önemini dile getirmişlerdir"

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bolivya Devlet Başkanı Juan Eva Morales, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Morales'in bu ziyaretinin, Bolivya'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından tarihi bir nitelik taşıdığı belirtildi.

Morales'in, ziyaret kapsamında Erdoğan ile bir araya gelerek küresel, bölgesel ve ikili düzeyde her iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüştüğüne değinildi.

Bildiride ayrıca iki devlet başkanının Bolivya'nın Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanlığı'nı üstlendiği dikkate alınarak, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki bölgesel durum hakkında geniş bir görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Diğer taraftan iki liderin Türkiye Cumhuriyeti La Paz Büyükelçiliğinin 2018 yılı Şubat ayında faaliyete geçmesinden duyulan karşılıklı memnuniyeti paylaştığına işaret edilen bildiride, Bolivya Çok Uluslu Devleti'nin Ankara Büyükelçiliğinin açılması yönündeki çalışmalara hız verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Morales ve Erdoğan'ın Türkiye-Bolivya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 70'inci yıl dönümü olan 2020 yılında her iki ülkede özel etkinlikler düzenlenmesi konusunda niyet beyanında bulunduğu vurgulanan bildiride, "Her iki lider, yaklaşık 20 yıl önce kurulmuş olan siyasi istişare mekanizmasının 3'üncü toplantısının en kısa sürede gerçekleştirilerek ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konuların teknik düzeyde ele alınmasını ve bir çalışma programı hazırlanmasını onaylamışlardır. Aynı şekilde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ivme kazandırılması konusunda mutabık kalarak, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması ile kurulan Karma Ekonomik Komisyonun (KEK) ilk toplantısının bu amaçla bu yıl içinde yapılmasını kararlaştırmışlardır." ifadesine yer verildi.

Bildiride, her iki liderin, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin bir anlaşmanın ve aynı zamanda ülkelerinin sanayileşmesine, ekonomilerinin çeşitlendirilmesine ve ikili ticaret hacmi ile karşılıklı yatırımların arttırılmasına katkıda bulunacak diğer başka anlaşmaların müzakerelerine bir an önce başlanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Her iki liderin ticaret misyonları ve iş forumlarını teşvik etmenin yanı sıra şirket ve kuruluşları sergilere, fuarlara ve diğer ticari tanıtım faaliyetlerine katılmaya özendirdiklerine dikkat çekilen bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Devlet Başkanı Morales ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğerleri meyanında, turizm, demir-çelik sanayi, yenilenebilir enerji, mamul malların üretimi sektörlerini ön plana çıkararak, bilgi teatisi ve teknoloji transferine yönelik tamamlayıcı iş birliğinin geliştirilmesini kararlaştırmışlardır. Ayrıca her iki devlet başkanı, Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşması'nın her iki ülke için de hava ulaştırması alanında bir dizi ticari olanak sunacağını göz önünde bulundurarak, söz konusu anlaşmanın kısa sürede sonuçlandırılmasını teşvik etmişlerdir. Her iki lider, küresel siyasette çok kutupluluğun ve iş birliğinin önemini vurgulamış, BM Şartı'nın temel ilke ve amaçları ve uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ve iç işlerine müdahale edilmemesi yönündeki ortak tutumlarını teyit etmişlerdir.

İki lider, aşırı sağ ve İslam karşıtı hareketlerin yükselişinden duydukları endişeyi paylaşmış, temel hak ve özgürlüklerin savunulması ile her türlü ayrımcılık ve aşırıcılığın reddedilmesinin önemini dile getirmişlerdir. Yeni sınamalarla ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerle başa çıkmak için çok taraflı sistemi güvence altına almak ve güçlendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daha demokratik, temsili, sorumlu ve etkili kılmak ve 21. yüzyılın yeni gerçeklerini yansıtmak üzere BMGK'nin kapsamlı reformunu destekleme yönündeki taahhütlerini yinelemişlerdir."

Morales ve Erdoğan'ın çok taraflı sistemin ve çok taraflılığın Birleşmiş Milletlerin temelini oluşturan üç ayağın (uluslararası barış ve güvenlik, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile kalkınma) gerçekleşmesi için şart olduğuna inandığı ifade edilen bildiride, Morales'in kendisine gösterilen sıcak konukseverlik için Erdoğan'a teşekkür ettiği ve Bolivya'ya davet ettiği belirtildi.

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
Ceylanpınar’da sağanak yağış etkili oluyorCeylanpınar’da sağanak yağış etkili oluyor
AİHM'e Türk kadın yargıç!AİHM'e Türk kadın yargıç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales Cumhurbaşkanı Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Mansur Yavaş'tan personeline ilk mesaj!

Mansur Yavaş'tan personeline ilk mesaj!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi

AİHM'e Türk kadın yargıç!

Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.