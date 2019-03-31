Türkiye, Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nda

Ayrıca Türkiye standında, özel yayınevlerine destek olmak üzere Multibem, Dinozor Çocuk, Can Çocuk, Damla, Erdem, Semerkand, Sev Yayıncılık, Timaş, Tudem ile Yapı Kredi Yayınevleri'ne telif görüşmeleri yapabilecekleri ve kitaplarını sergileneceği özel üniteler de oluşturuldu. Türk yayıncılığını dünyaya taşıyan Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi Projesi (YATEDAM) ise Türkiye ulusal standında özel bir bölümde temsil edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bologna'da 1-4 Nisan arasında düzenlenecek Çocuk Kitapları Fuarı'ndaki Türkiye ulusal standı, 1 Nisan saat 12.30'da Türk ve İtalyan yayıncılarının katılacağı kokteyl ile ziyarete açılacak.

Türkiye, İtalya'nın Bologna şehrinde düzenlenecek Çocuk Kitapları Fuarı'nda bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 96 metrekarelik ulusal stant ile temsil edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, fuar ile Türk kültürünü ve edebiyatını dünyaya tanıtmayı ve yayıncılık alanındaki iş birliği olanaklarını geliştirmeyi hedefliyor.

- "TEDA Projesi ile 61 farklı dilde 2 bin 696 esere destek sağlandı"

Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nın Bakanlık tarafından Türk edebiyatının yurt dışında tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2005'ten bu yana yürütülen TEDA Projesi'nin tanıtımına da büyük katkı sağlamasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, projeye ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:

"Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi ve yayımlanmasına maddi destek sağlayan TEDA Projesi kapsamında bugüne kadar 71 farklı ülkede, 61 farklı dilde 2 bin 696 esere destek sağlandı ve bu eserlerden şu ana kadar 2 bin 225 adedi yayımlanarak dünyanın dört bir köşesinde okuyucu ile buluştu. 2005 yılından bu yana İtalya'dan TEDA'ya başvuru yapan 33 yayınevine 53 yazarımızın 70 eserinin İtalyanca çevirisi veya baskısı için destek verildi. Bu eserlerden şu ana kadar 62'si yayımlanarak okurların beğenisine sunuldu. TEDA programı kapsamında, ayrıca bugüne kadar çocuk ve ilk gençlik edebiyatı alanında 29 farklı ülkede 101 yazarımızın 346 eseri yayımlandı."

