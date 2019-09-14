"Türkiye, Bosna Hersek'e her alanda destek vermeye devam edecek"

SARAYBOSNA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, Bosna Hersek'in samimi dostu olarak, her alanda, ihtiyaç duyulacak her türlü desteği vermektedir ve bu desteği vermeye devam edecektir." dedi.

Yılmaz, Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) 7. kongresinde yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Toplumsal, siyasi ve dini farklılıkların bir düşmanlık ve bölünme kaynağı olarak algılanması ve işlenmesinin, bir ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Farklılıkları zenginliğimiz olarak görmeli, bunları bir arada yaşatmaya odaklanmalıyız. Bunun öncülüğünü de siyasetçiler olarak bizler yapmalıyız. Bu yapıcı siyasetin takipçilerinden SDA'nın, bu anlayışla geleceğe yürümeye devam etmesini candan diliyorum." ifadelerini kullandı.

SDA'yı bu yolda desteklediklerini kaydeden Yılmaz, "Tüm zorlukları birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla aşacağınıza inancımız tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere Türkiye, Bosna Hersek'in samimi dostu olarak, her alanda, ihtiyaç duyulacak her türlü desteği vermektedir ve bu desteği vermeye devam edecektir." dedi.