"Türkiye, Bosna Hersek'in birliğine özel önem veren bir ülke"

BANJA LUKA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye, Bosna Hersek'in birliğine, toprak bütünlüğüne, istikrarına, güvenliğine ve uyum içinde yaşamasına özel önem veren bir ülke." dedi. Kaymakcı, Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından, AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Toplantının temel konusunun bölge ülkeleri arasında bağlılığı ve iş birliğini artırmak olduğunu kaydeden Kaymakcı, Türkiye'nin, Güneydoğu Avrupa'nın istikrarı, güvenliği, kalkınması, gelişmesi ve bağlılığı açısından en fazla katkı yapacak ülke konumunda olduğunu ifade etti. Kaymakcı, Türkiye'nin aynı anda birkaç terör örgütüne karşı mücadele ettiğini anımsatarak, Türkiye'nin DAEŞ, FETÖ ve PKK/PYD/YPG ile mücadelesinin Avrupa'nın güvenliği açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Avrupa'nın ve NATO'nun sınırlarının Türkiye'nin İran, Irak ve Suriye ile olan sınırları olduğunu söyleyen Kaymakcı, "Dolayısıyla Avrupa'nın güvenliği bu sınırlarda başlıyor. Bu anlamda Türkiye, Avrupa'ya en fazla katkıda bulunabilecek ülke konumunda." dedi.

Kaymakcı, Türkiye'nin enerji bağlamında da katkısının çok büyük olduğunu ifade ederek, "TANAP artık Türkiye coğrafyasında gerçekleşmiş durumda. TANAP'tan sonra Trans-Adriyatik Boru Hattı'nın da tamamlanmasıyla güney gaz koridoru tamamlanmış olacak. Bu da Avrupa ülkelerini birbirine bağlayacak, özellikle Güneydoğu Avrupa'da enerji güvenliğine katkıda bulunacak bir proje." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin desteğiyle inşa edilmesi planlanan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne değinen Kaymakcı, bu projenin de bölgenin istikrarına, gelişmesine ve kalkınmasına son derece katkıda bulunacağını vurguladı. Kaymakcı, "Türkiye, Bosna Hersek'in birliğine, toprak bütünlüğüne, istikrarına, güvenliğine ve uyum içinde yaşamasına özel önem veren bir ülke. Bu toplantıda da Bosna Hersek'in birliği, bütünlüğü ve gelişmesi için yapılması gerekenleri açıklıkla vurguladık. Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarı, kolaylaştırıcı, çözümcü ve katkıda bulunan bir ülke olduğunu gösterdik." dedi. - "Avrupa'nın kalbi Bosna Hersek"

Bugünkü toplantının Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecini vurgulamak açısından da yararlı olduğunu kaydeden Kaymakcı, toplantıda Türkiye'nin AB üyeliği konusunda kararlı olduğunu, bu üyeliğin hem Balkanlar, hem Avrupa'nın geneli ve AB açısından yarar sağlayacağını da vurgulama fırsatı bulduğunu aktardı. Kaymakcı, Bosna Hersek'in birlik içerisinde ve birbirine saygılı bir şekilde yaşamasının önemine işaret ederek, "Aslında Avrupa'nın bir anlamda kalbi Bosna Hersek. Zira Bosna Hersek'te farklı dinlere, farklı kültürlere sahip insanlar, eğer birlikte yaşama kültürünü başarabilirse bu Avrupa'nın ve AB'nin çok dinli, çok kültürlü ve farklı beklentileri de olan insanların ortak paydalarda birlikte yaşamasının kanıtı olacak." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik etkin politikasının süreceğini vurgulayan Kaymakcı, "Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik etkin politikası devam edecek. Özellikle Balkan ülkelerinde yatırımlarımızın artması için teşvik politikalarımız var. Tüm Türk firmalarına sesleniyorum: Balkanlar'da yapılacak her yatırım istikrara, geleceğe dostluğa kardeşliğe yapılan yatırımdır. Türkiye her zaman bu yatırımcıların arkasında olacaktır." dedi.