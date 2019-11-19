Türkiye Bosna Hersek'te hükümet uzlaşısından memnun

Türkiye, Bosna Hersek'te devlet düzeyinde hükümetin kurulabilmesini sağlayacak mutabakata varılmasına yönelik memnuniyetini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede devlet düzeyinde hükümetin kurulabilmesinin önünü açacak bir mutabakata varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Avrupa-Atlantik kurumlarına üyeliğine büyük önem atfettiğine dikkati çekilen açıklamada, "(Türkiye) Hükümetin kurulması konusundaki uzun süren siyasi tıkanıklığın aşılmasının Bosna Hersek’in ve tüm bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunacağına inanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

- SNSD, SNA ve HDZ BİH öncülüğünde hükümet

Bosna Hersek'te geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimin ardından ülkedeki en büyük Boşnak, Sırp ve Hırvat siyasi partiler yeni hükümetin kurulması noktasında uzlaşma sağladı.

Bugünkü olağanüstü oturumunda, Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyince Sırp partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinden (SNSD) Zoran Tegeltija yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Uzlaşmaya göre ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) yanı sıra Sırp partisi SNSD ve Bosna Hersek Hırvat Demokratik Birliği (HDZ BİH) öncülüğünde yeni hükümet oluşturulacak.

