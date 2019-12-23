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Türkiye, Bosna Hersek'te yeni kurulan hükümete başarılar diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 18:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Yeni hükümetin, birlik ve beraberlik içinde ülkenin kalkınma ve refahı için yapacağı çalışmalara desteğimiz sürecek"

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te ekim 2018'de düzenlenen genel seçimlerin ardından kurulan yeni hükümete başarılar diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir yılı aşan süreç sonrası, ülkede devlet düzeyinde hükümetin kurulmasının memnuniyetle karşılandığı ve yeni hükümete başarılar dilendiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Yeni hükümetin, birlik ve beraberlik içinde ülkenin kalkınma ve refahı için yapacağı çalışmalara desteğimiz sürecektir." ifadesine yer verildi.

- 14 ay sonra güvenoyu

Hükümeti oluşturacak isimleri görüşmek üzere olağanüstü toplanan Bosna Hersek Temsilciler Meclisi oylamasında 29 milletvekili "evet", 8 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, bir milletvekili çekimser kaldı. Yeni hükümetin güvenoyu almasıyla ülkede 14 ay sonra hükümet kurulmuş oldu.

Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinden (SNSD) Zoran Tegeltija'nın başkanlık edeceği Bakanlar Konseyi'ni oluşturan isimler şöyle:

"Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Bisera Turkovic, Maliye Bakanı ve Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Vjekoslav Bevanda, Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Stasa Kosarac, İletişim ve Ulaştırma Bakanı Vojin Mitrovic, Sivil İşler Bakanı Ankica Gudeljevic, Adalet Bakanı Josip Grubesa, Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic ve Savunma Bakanı Sifet Podzic."

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bosna hersek Dışişleri Bakanlığı Türkiye

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