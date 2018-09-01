"Türkiye, boyun eğdiği dönemlerde daha fazlasıyla karşılaştı"

BİLECİK (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Amerika gibi bir emperyalist ve kapitalizmin zirvesi, babası olan bir ülke, size karşı birtakım ambargolar yürürlüğe koyduğunda bu, tabii ki bütün dünya piyasasını etkiliyor. Bunun da sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bütün bunlar bizi yıldıramayacak." dedi.

Destici, Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin ruhunu yaşatmanın ve ona sahip çıkmanın herkesinin borcu olduğunu belirtti.

Osmanlı Devleti'nin bir beylikten doğduğunu anlatan Destici, "Demek ki inanınca, mücadele edince birlik olunca her şey yapılabiliyor. İnsanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu, bize bugünün Türkiye'si için müthiş bir örnek." diye konuştu.

Destici, birlik ve beraberlik ruhunu taşımanın önemine değinerek, "Biz, emperyalistlere, siyonistlere, zulüm ve haksızlık yapanlara, Türk ve İslam coğrafyasında kan akıtan, Türkiye üzerinde kötü emeller taşıyan, Türkiye'yi yıkmak, parçalamak isteyenlere karşı Söğüt ruhuyla, birlik içinde hepsine karşı galip gelebiliriz." ifadelerini kullandı.