HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye: Brexit anlaşmasından memnunuz

Türkiye: Brexit anlaşmasından memnunuz

25.12.2020 11:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye: Brexit anlaşmasından memnunuz

Ankara, AB ile İngiltere arasında imzalanan ticaret anlaşmasından memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıkların son aşamasına geldiğini duyurdu.Ankara, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında dün varılan ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Dışişleri açıklamasında, "Bu anlaşmanın, Birleşik Krallık ile yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile gümrük birliğine sahip ülkemizin, hem AB hem Birleşik Krallık ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıkların da son aşamasına geldiğini açıkladı.

AB ile Birleşik Krallık, aylar süren müzakerelerin ardından Brexit sonrasını düzenleyecek olan ticaret anlaşması üzerinde dün uzlaştı. Anlaşma, yeni yıldan itibaren geçerli olacak ve Ada ile AB arasındaki ticari ilişkileri ve gümrük konularını düzenleyecek. Anlaşma ayrıca balıkçılık, enerji, nakliye, yargı, emniyet ve diğer pek çok alandaki düzenlemeleri kapsıyor.

DW / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyükBilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Uzman erbaş başvuru sonuçları 2021... Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Uzman erbaş atamaları ne zaman?

Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Bakan Selçuk duyurdu: KPSS tercih tarihleri belli oldu

KPSS'de kritik tarihler belli oldu

İstanbul'da kuyumcuda dehşet! Boğazından ve karnından bıçakladı

İstanbul'da kuyumcuda dehşet! Boğazından ve karnından bıçakladı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 'koronavirüs testi pahalı' tartışması

Havalimanında gergin anlar! Koronavirüs testi tartışma yarattı

Adana'da binlerce arı öldü, yetkililerden yardım istediler

Korkutan görüntü! Binlercesi öldü, yetkililerden yardım istediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.