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‘Türkiye Brunson’ı Serbest Bıraktığı An Kriz Biter’

22.08.2018 17:24 | Son Güncelleme

Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye’nin rahip Brunson konusunda yanlış yaptığını, Katar’ın Türkiye’ye yapmayı vaat ettiği 15 milyar dolarlık yatırımın da yetersiz olduğunu söyledi. Bu açıklamalar sonrasında TL değerini korumaya devam etti

‘Türkiye Brunson’ı Serbest Bıraktığı An Kriz Biter’

Türkiye ve Amerika arasında yaşanan krizde Başkan Donald Trump’ın mesajlarının ardından bir açıklama da Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan geldi. Bolton “Türkiye krizi rahip (Andrew) Brunson’ı ön koşulsuz serbest bıraktığı anda biter” mesajını verdi

John Bolton bu açıklamayı İsrail ziyareti sırasında Reuters haber ajansına yaptı. Bolton da Başkan Trump’ın Türkiye’nin Brunson’ı serbest bırakmayarak büyük hata yaptığı mesajını yineledi. John Bolton, “Türk hükümeti Brunson’ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptı. Her geçen gün bu hata sürdürülüyor. Bir NATO müttefiki ve Batı’nın bir parçası olan bir ülke olarak doğru şeyi yapıp Brunson’ı herhangi bir ön koşul olmadan serbest bıraktıkları an kriz son bulur” dedi.

John Bolton’a Amerika’nın Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulayıp sorgulamadığı da soruldu. Bolton soruyu “Şu anda konumuz bu değil. Rahip Brunson ve Türk hükümetinin gayri meşru olarak tuttuğu diğer Amerikalılar’a odaklanıyoruz. Bu konunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz” sözleriyle yanıtladı.

Bolton: “Katar yardımı yetersiz”

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ankara ziyaretinde, Türkiye ekonomisinin zorda olduğu dönemde Türkiye’ye 15 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın etkisiyle yıl içinde yüzde 37 oranında değer kaybeden Türk Lirası’nda bir miktar toparlanma gözlemlenmişti. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleriyle kriz yaşayan Katar’ın Türkiye’ye yatırım desteği de soruldu. Bolton, “Katar’ın vaat ettiği yardım Türkiye ekonomisi üzerinde etkisi etkili olamayacak kadar yetersiz. Çok yardımcı olacağını sanmam ama ne çıkar göreceğiz” yanıtını verdi.

Türk Lirası’nda son durum

Bolton’ın sert açıklamaları sonrasında Türk Lirası dolar karşısındaki değerini korudu. Reuters haber ajansına konuşan İsveç merkezli SEB Finans Kuruluşu’nun gelişmekte olan piyasalar stratejisti Per Hammarlund, Türkiye ve Amerika arasındaki kriz çözülmedikçe bunun Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını vurguladı. Hammarlund, “En nihayetinde Brunson’ı serbest bırakacaklar ancak bu zaman alacak. Türk bankalarına ya da genel olarak Türkiye’ye dolar akışında risk olduğu sürece, lira baskı altında olacak” değerlendirmesini yaptı. Hammarlund, “Lirada bir kez daha volatilite ve sonrasında da keskin bir zayıflama görürsek şaşırmam” dedi.

Brunson’ın avukatı anayasa mahkemesine gidebilir

Rahip Andre Craig Brunson’ın avukatının müvekkilinin serbest kalması için bir üst mahkemeye yaptığı başvuru geçtiğimiz hafta reddedilmişti. Brunson’ın avukatı bu kez müvekkilinin serbest kalması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurabileceklerini söylüyor.

Amerika Başkanı Donald Trump da iki gün önce Reuters haber ajansına verdiği kapsamlı röportajda, Türkiye ile yaşanan Brunson krizine değinmiş, “Türkiye’nin yaptığı çok üzücü. Korkunç bir hata yapıyorlar. Biz ödün vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Ankara’dansa Trump’ın sözlerine ilişkin bir açıklama gelmemişti.

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