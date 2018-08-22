‘Türkiye Brunson’ı Serbest Bıraktığı An Kriz Biter’

Türkiye ve Amerika arasında yaşanan krizde Başkan Donald Trump’ın mesajlarının ardından bir açıklama da Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan geldi. Bolton “Türkiye krizi rahip (Andrew) Brunson’ı ön koşulsuz serbest bıraktığı anda biter” mesajını verdi John Bolton bu açıklamayı İsrail ziyareti sırasında Reuters haber ajansına yaptı. Bolton da Başkan Trump’ın Türkiye’nin Brunson’ı serbest bırakmayarak büyük hata yaptığı mesajını yineledi. John Bolton, “Türk hükümeti Brunson’ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptı. Her geçen gün bu hata sürdürülüyor. Bir NATO müttefiki ve Batı’nın bir parçası olan bir ülke olarak doğru şeyi yapıp Brunson’ı herhangi bir ön koşul olmadan serbest bıraktıkları an kriz son bulur” dedi. John Bolton’a Amerika’nın Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulayıp sorgulamadığı da soruldu. Bolton soruyu “Şu anda konumuz bu değil. Rahip Brunson ve Türk hükümetinin gayri meşru olarak tuttuğu diğer Amerikalılar’a odaklanıyoruz. Bu konunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz” sözleriyle yanıtladı.

Bolton: “Katar yardımı yetersiz” Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ankara ziyaretinde, Türkiye ekonomisinin zorda olduğu dönemde Türkiye’ye 15 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın etkisiyle yıl içinde yüzde 37 oranında değer kaybeden Türk Lirası’nda bir miktar toparlanma gözlemlenmişti. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleriyle kriz yaşayan Katar’ın Türkiye’ye yatırım desteği de soruldu. Bolton, “Katar’ın vaat ettiği yardım Türkiye ekonomisi üzerinde etkisi etkili olamayacak kadar yetersiz. Çok yardımcı olacağını sanmam ama ne çıkar göreceğiz” yanıtını verdi. Türk Lirası’nda son durum Bolton’ın sert açıklamaları sonrasında Türk Lirası dolar karşısındaki değerini korudu. Reuters haber ajansına konuşan İsveç merkezli SEB Finans Kuruluşu’nun gelişmekte olan piyasalar stratejisti Per Hammarlund, Türkiye ve Amerika arasındaki kriz çözülmedikçe bunun Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını vurguladı. Hammarlund, “En nihayetinde Brunson’ı serbest bırakacaklar ancak bu zaman alacak. Türk bankalarına ya da genel olarak Türkiye’ye dolar akışında risk olduğu sürece, lira baskı altında olacak” değerlendirmesini yaptı. Hammarlund, “Lirada bir kez daha volatilite ve sonrasında da keskin bir zayıflama görürsek şaşırmam” dedi.