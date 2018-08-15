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Türkiye bu boşanma davasını konuşuyor! 'Fil gibi oldun' tazminatına karşı çok ağır suçlama: Hayat kadınlarını pazarlıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 12:22 | Son Güncelleme

Rus psikolog Maria Kitapçı, Türk eşi Levent Kitapçı'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. 10 milyon lira tazminat, 30 bin lira nafaka isteyen Kitapçı, TJK'da yer alan 31 yarış atına da tedbir istedi.

Türkiye bu boşanma davasını konuşuyor! 'Fil gibi oldun' tazminatına karşı çok ağır suçlama: Hayat kadınlarını pazarlıyor!

Moskova’nın en iyi psikologları arasında yer alan Maria Kitapçı, eşi Levent Kitapçı’nın kendisine fiziksel ve ekonomik şiddet uyguladığını iddia ederek, boşanma davası açtı.

YARIŞ ATLARINA TEDBİR

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; 10 milyon lira tazminat ve aylık 30 bin lira nafaka isteyen Maria Kitapçı, Türkiye jokey Kulübü’nde eşine ait değeri milyonlarca lira olan yarış atlarının başkalarına satılmaması için tedbir istedi.

Kitapçı dilekçesinde “Aldığım kilolarla dalga geçen eşim Levent Kitapçı, ‘fil gibi oldun, şişko’ diyerek beni aşağıladı. Beni anne olarak değil hemşire, bakıcı ve köle olarak gördü. Yıllarca işkence gördüm ve en son yaralama olayında ölümden döndüm. Birçok defa boşanmak istese de, ‘çocuğunu göremezsin, beş parasız sokakta kalırsın’ denilince sindirildim” dedi.

"HAYAT KADINLARINI PAZARLIYOR" İDDİASI

Eşinin iddialarına karşılık 5 milyon liralık dava açan Levent Kitapçı, eşinin amacının maddi menfaat elde etmek olduğunu belirtti. Maria Kitapçı’yla Moskova’da garsonluk yaptığı sırada tanıştığını anlatan Kitapçı, “Eşim Maria Kitapçı’nın gerçek görevi hayat kadınlarını pazarlamaktır. Annem dediği kişi bile gerçek annesi çıkmadı. Yanıma geldiğinde 4 aylık hamileydi. Aileme ait şirketler iflas etmiştir. Epilepsi ve lösemi oldum, zorba, psikopat bir koca gibi gösterildim. Bir üniversite diploması dahi yoktur” dedi.

Kitapçı, 31 atın bir dönem TJK Başkanlığı yapan babasına ait olduğunu belirterek çocuğun velayetini istedi.

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