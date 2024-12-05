Türkiye bu fuhuş ağını konuşacak! 18 yaş altı kızları acımasızca zorladılar: Şoförlerinin aylığı 350 bin lira... Kiralık katilleri bile var

Bir skandal daha patlak verdi. Bu kez gündem fuhuş çetesi, adres ise İstanbul. 17 yaşındaki bir kızın savcılık ifadesiyle ortaya çıkan iğrenç olayın detayları herkesi şaşkına çevirdi. İstanbul'daki 1024 ajans aracılığıyla 18 yaş altındaki kız çocuklar fuhşa zorlanırken ajanslara bağlı 6 bin şoförün de organizasyonun içinde olduğu, çocukları sözde müşterilere götürüp getirdiği belirlendi. Çocukları sözde müşterilere götüren şoförlerin aylık kazancının ise 350 bin TL'yi bulduğu ve sözde müşterilere de şantaj yaptıkları ortaya çıktı. Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin'in haberine göre şoförler 'Panel' uygulamasından sözde müşterilerin kimliklerine de erişebiliyor.

HER ŞEY 17 YAŞINDAKİ KIZIN İFADESİYLE BAŞLADI

Fuhuş bataklığı 17 yaşındaki S. isimli kız çocuğunun savcılık ifadesiyle öğrenildi. Sözcü TV'de yayınlanan Arena ekibinden Cem Özkeskin fuhuş çetesinin detaylarını aktardı. Her satırı kan donduran olaylar Türkiye'de uzun süre konuşulacağa benziyor...

FUHUŞ AJANSI SAYISI ŞOKE ETTİ

2007 doğumlu S., İstanbul'da 1024 fuhuş ajansının olduğunu, tamamının iletişim numaralarının kendisinde bulunduğunu söyledi. S. kendisinden 1.5 yaş küçük kız kardeşinin de fuhşa zorlandığını anlattı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü, müdahil avukattan kız kardeşe yönelik bilgileri istedi. Bursa'ya yetkisizlikle gönderilen soruşturma dosyasının bir savcı tarafından henüz üstlenilmediği vurgulandı.

SABIKALARI KABARIK

Haberde ajansların işlediği tek suçun fuhuş olmadığı belirtildi. Ajanslara ait mesajlaşma gruplarında sahte kimlik, uyuşturucu, silah pazarlıklarının da döndüğü tespit edildi.

18 YAŞ ÜZERİ GİBİ GÖSTERDİLER

18 yaş altı kız çocukları fuhşa zorlanırken otellerde sahte kimliklerle kayıt yaptıkları ortaya çıktı. Ajanslar sosyal medya hesaplarında her uyruğun sahte kimliklerini basarak kız çocuklarını 18 yaş üzerinde gösterebildiklerini ifşa eder gibi reklam verdi.

SADECE ŞOFÖRLERİNİN SAYISI 6 BİN

İstanbul'da ajanslara bağlı yaklaşık 6 bin şoför bulunuyor. Sözde müşteriler ajanslara ulaşıyor. Fuhşa zorlananları ajansın yönlendirdiği şoför teslim alıp sözde müşteriyle buluşturuyor.

FUHUŞ BİTENE KADAR BEKÇİLİK YAPIYORLAR

Şoför fuhuş bitene kadar bekliyor ve kız çocuklarını ya da kadınları teslim alıp evine bırakıyor. Bu da şoförlerin en büyük komisyon kazancını oluşturuyor.

DUDAK UÇUKLATAN GELİR: 350 BİN

Suça karışan şoförlerin aylık gelirinin 350 bin TL'yi bulabildiği aktarıldı. Şoförler aynı kadına ya da kız çocuğuna günde 10-15 sözde müşteri ayarlıyor. Sözde müşterilerin birçoğu kadın ve çocuklara şiddet uyguluyor. Şoförler aynı zamanda sözde müşterilere şantaj da yapıyor.

GRUPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Haberlerin yayınlanmasının ardından fuhuş ajanslarının gruplarında söz konusu habere birçok kez yer verildi ve sohbet geçmişlerinin silinmesi istendi.

Özkeskin, "Ajansların fuhşa zorladığı birçok kadın bize ulaştı. 18 yaşındaki kız çocuklarının fuhşa zorlandığını görmüşler. Bizlerle bilgiler paylaşmaya başladı." dedi.

Özkeskin kan donduran olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

-Sohbet geçmişlerini silmeye başladılar. Geniş kapsamlı bir soruşturma gerekli.

KİRALIK KATİLLERİ BİLE VAR

-Panel diye bir uygulama kullanıyor. Bir emniyet teşkilatının mensubunun ancak kullanması gereken bir uygulama. Kişisel verileri ele geçirebildiğiniz bir uygulama.

-Grupların içinde kiralık katil, uyuşturucu pazarlığı da var.