"Türkiye bu hıyanete asla izin vermeyecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK'lıların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, beşeriyetin tarihi akışı içinde, 1'inci Dünya Savaşı ile imparatorluklar döneminin kapandığını, 2'nci Dünya Savaşı ile de totaliter sistemlerin rafa kalktığını belirtti.

"En azından görünen ve genel kabul buydu. Ancak ne imparatorluk özlemleri son buldu, ne de totaliter eğilimler hız kesti." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, Türkiye'nin maruz kaldığı her küresel şok ve med-cezire milli birlik ve dayanışma ruhuyla direndiğine veya yönetim, hükümet etme yapısını gözden geçirerek duruş ve durumunu tekrar teyit ve revize ettiğine dikkati çekti.

Tarihin doğru yerinde durmanın bunu gerektirdiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dünya Soğuk Savaş Dönemini geride bıraktı. Belki de herkes öyle zannetti. Berlin Duvarı yıkıldı yıkılmasına ama, tarih son bulmadı, tek kutuplu bir düzen hakimiyet kur(a)madı. Tarih boyunca sıcaklığı artan hegemonya mücadeleleri devamlı üzerinde yaşadığımız coğrafyada vasat buldu."