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Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.12.2024 12:09
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Türkiye'de bir skandal daha patladı. Üniversite mezunu bile olmayan hayatında yurt dışına çıkmamış çok sayıda kişinin yurt dışı eğitim kredisi aldığı belirlendi. Harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 149 şüpheliden 103'ünü gözaltına aldı. Firarileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

Sahte belgeler ile usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran ve doktora yapıyor gibi kredi desteği alan 149 şüpheliden 103’ü yakalanarak gözaltına alındı.

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SAHTE BELGELERLE KREDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler yurt dışı eğitim müşavirliklerince düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgeler ile usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvurdu.

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LİSANS MEZUNU BİLE DEĞİLLER

Başsavcılıkça, bir kısmı lisans mezunu dahi olmayan, yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan ve bu suretle yurt dışında Almanya, İsviçre ve İzlanda ülkelerinde faaliyet gösteren üniversitelerde doktora yapıyor gibi kredi desteği alan 149 şüpheli şahsın Ankara merkezli 17 ilde gözaltına alınmasına karar verildi. 149 şüpheliden 103’ü yakalanırken, firar olan şüphelilerin yakalanmalarına Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ankara kredi
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