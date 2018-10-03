HABER

"Türkiye bu krizden rahatlıkla çıkabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye bu krizden rahatlıkla çıkabilir. İyi yönetilirse 6 ayda çıkar, iyi yönetilmezse 6 yılda bu krizi aşamayız. Ben, 'Yarın sabahleyin krizden çıkarız.' dersem doğruları söylememiş olurum" - "Düşünmek ve emek gerekiyor. Şapkamızı yeniden önümüze koymak lazım. Demokrasi ve standartlarımızı büyütmemiz gerekiyor"

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye bu krizden rahatlıkla çıkabilir. İyi yönetilirse 6 ayda çıkar, iyi yönetilmezse 6 yılda bu krizi aşamayız. Ben, 'Yarın sabahleyin krizden çıkarız.' dersem doğruları söylememiş olurum." dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, gelecek yıl fiyatların böyle gitmesi halinde Türkiye'nin açlıkla karşı karşıya kalacağını savunarak, şöyle devam etti:

"Niçin? Çiftçi ekemeyecek. Gübre, ilaç yüzde 100 arttı. Süt üreticisinin haline bakın. Neredeyse markette satılan 1 litre süt ile su eşit hale geldi. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Düşünmek ve emek gerekiyor. Şapkamızı yeniden önümüze koymak lazım. Demokrasi ve standartlarımızı büyütmemiz gerekiyor. Eğer tek adam rejiminden Türkiye kurtulamazsa hiç kimsenin sağlıklı bir geleceği yoktur. Bugün Batılılar, egemen güçler tarafından yönetilen bir toplumuz. Türkiye bu hale sokuldu. Londra'da teslim olmuş bir siyasi irade var. Kaç milyar dolar ödedik bu tefecilere? Borç aldık, ne yapıldı? Baraj mı, yeni bir Telekom mu kurduk. Nereye gitti bu para? Sorgulamamız lazım. Kanaat önderi pozisyonundasınız. Bunları onun için anlatıyorum. Bunları sorgularsanız Türkiye’nin kurtuluşuna adım atmış olursunuz. Bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumda, 'Bu yaptı, şu yaptıyı.' bırakıyorum. Kim yapar, ülkeyi yönetenler yapar. Bugün bir krizle karşı karşıyayız, iyi yönetilmiyoruz. Umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye bu krizden rahatlıkla çıkabilir. İyi yönetilirse 6 ayda çıkar, iyi yönetilmezse 6 yılda bu krizi aşamayız. Ben, 'Yarın sabahleyin krizden çıkarız.' dersem doğruları söylememiş olurum."

- "O bilgiler bize verilmeyecek"

"Şimdi ne diyorlar? Faizleri artırdılar, yine güvenmiyorlar. 'Faiz arttı ama yetmez. Bir tane seni denetleyecek adam bulacaksın, McKinsey’i bulacaksın.' diyor." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"(O üç ayda bir gelip seni denetleyecek. Bana rapor verecek, ben ondan sonra sana borç para veririm.) diyor. Türkiye bu hale kim getirdi? Din, iman edebiyatı ile bu hale geldik. Türkiye'nin dünyada saygınlığı yok. McKinsey'e hangi bilgiler verilecek, kimse bilmiyor. O bilgiler bize verilmeyecek. Amerikalının bildiği bilgiyi ben bilmeyeceğim. Birinci kozmik odaya FETÖ'yü soktular. Şimdi McKinsey'i maliyenin kozmik odasına sokacaklar. Bütün bilgileri alacaklar. Tefeciler için rapor yazacaklar."

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı devam etti.

PARTNEREn iyi fotoğraf çeken telefonlar!En iyi fotoğraf çeken telefonlar!
Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgiÇağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi
Kula Devlet Hastanesi'nde acil durum tatbikatıKula Devlet Hastanesi'nde acil durum tatbikatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

İlginizi Çekebilir

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!

Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!

Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü

MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.