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  4. Türkiye bu olayı konuşmuştu! Hamile hemşireye saldırı anları ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Hamile hemşireye saldırı anları ortaya çıktı

19.01.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğramış, hamile denilmesine rağmen saldırganlar vurmaya devam etmişti. Saldırı anları o sırada hastanede olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Hamile hemşireye saldırı anları ortaya çıktı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırı anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

UÇAN TEKME ATTI

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan Koçyiğit, koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler.

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SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Saldırı anları o sırada hastanede olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gülhan D.'nin şikayetçi olduğu 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit "basit yaralama" suçundan dün tutuklandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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