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Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Ordu'da gasp suçu nedeniyle gözaltına alındıktan sonra hakkında yapılan araştırmalar neticesinde en az 13 cinayetten sorumlu olduğu tespit edilen zanlı, güvenlik nedeniyle Trabzon cezaevine nakledildi.

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Ordu’nun Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu isimli kadının öldürülmesiyle başlayan, ardından toplamda 13 kişinin katili olduğu ortaya çıkınca tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu (44), Ünye Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Ancak cezaevinde diğer mahkumlarla sorun yaşadığı belirlenen Mehmet Ali Çayıroğlu, güvenlik nedeniyle Trabzon Cezaevine nakledildi.

Kaynak: İHA


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Seri katil ordu Trabzon Ünye

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