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  4. Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Keseceği boğayı balyozla öldüren sanık hakkında karar

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Keseceği boğayı balyozla öldüren sanık hakkında karar

03.01.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mustafa Yaprak, gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup öldürdü. Dehşete düşüren olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tepki çeken görüntüler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Yaprak, 36 gün sonra çıktığı mahkemede tahliye edildi. İşte olayın detayları...

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Keseceği boğayı balyozla öldüren sanık hakkında karar

Dehşete düşüren olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi’nde 28 Kasım’da meydana geldi. Mustafa Yaprak, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen Mustafa Yaprak, hayvan sahipleri R.B. ile M.B ve 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Yaprak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sanık Mustafa Yaprak, Kızıltepe 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı. Yapılan savunmanın ardından Yaprak’ın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verilerek, duruşma 16 Şubat’a ertelendi.

Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları, Gaziantep Barosu Başkanlığı ve Mardin Barosu Başkanlığı'nın davaya katılma talepleri, suçtan zarar gören sıfatları bulunmaması nedeniyle reddedildi.

(DHA)

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Mardin Boğa balyoz

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