Türkiye Bulgaristan arasında ilk adım atıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Rezovo ve Beğendik köyleri arasındaki sınırda yer alan nehir üzerine bir köprü yapılması ve bir hudut kapısı açılmasını ele aldık. Bu çerçevede teknik çalışmaları başlattık" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i makamında ziyaret etti. Kent hakkında Vali Bilgin’den bilgi aldı. Bugün Bulgaristan içişleri bakan yardımcısı ile heyeti burada olacak, toplantılar gerçekleştireceğini dile getiren İnce, "Bulgaristan malumunuz olduğu üzere bizim komşu ülkemiz. Son dönemde özellikle çok güzel ilişkilerimiz var. Stratejik ortağımız, dostane ilişkilerimiz var. İçişleri Bakanlıkları arasında bakanlarımız düzeyinde de çok güzel gelişmeler ve ilişkilerimiz var. Hem Türkiye’deki vatandaşlarımızın hem Bulgaristan’daki vatandaşların daha rahat, daha huzurlu olmaları için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz" dedi.

Daha sonra Kırklareli Beğendik ve Burgaz Rezovo köyleri arasında açılması planlanan Kara Sınır Kapısı toplantısı yapıldı. Uzun süren toplantının ardından açıklamada bulunan Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Mılko Berner, "İki ülke arasındaki çok güzel bir projeyi hayata geçirmek için attığımız ilk adımdı bu toplantı. Bu proje iki ülke arasında mükemmel ilişkilerin devamı niteliği. Gelecekte bu ilişkilerin ilerlemesine katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bulgaristan ile özelikle son dönemde çok güzel gelişen ilişkiler içerisinde olduklarını söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçişleri Bakanlıklarımız arasında da sonuç getirici işbirliğini arttırıcı ve uygulamada gerçekten daha yüksek seviyeye getirici örnek çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.