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Türkiye bunamada dünya birincisi oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.12.2018 08:44 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksekokulu tarafından yapılan araştırma üzücü bir tabloyu gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre Türkiye, bunama vakalarında birinci sıraya oturdu. Türkiye'yi Brezilya'nın takip ettiği listede bakın ortaya nasıl oranlar çıktı.

Türkiye bunamada dünya birincisi oldu

Moskova’daki Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksekokulu tarafından yapılan araştırmada dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden 1990-2016 yıllarına dair elde edilen veriler değerlendirildi.
Araştırmaya göre Türkiye'de 100 bin kişiden 1192'si bunama hastalığından muzdarip. Türkiye'yi 1037 vaka ile Brezilya takip ediyor.

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Listenin sonunda ise 397 vaka ile Nijerya var. Bu vakaların ortalama yüzde 70'ini ise Alzheimer hastaları oluşturuyor. Hesaplamalara göre bunama vakaları dünya genelinde söz konusu 26 yıllık süreçte yüzde 117 artış gösterdi.

Uzmanlar gidişat böyle devam ederse 2016'da dünya genelinde 43.8 milyon kişi olan bunama hastalarının sayısının 2050 yılında iki kattan fazla artarak 100 milyona çıkabileceği uyarısında bulundu. Artan bunama vakalarının nedeni olarak ise gelişen tıbbi imkanlarla birlikte yaşam süresinin uzaması, obezite oranı ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bunama Alzheimer

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