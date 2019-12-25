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  4. Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Burkina Faso halkına başsağlığı diliyoruz"

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve ülke halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso’nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda’da dün gece sivillere ve askeri birliklere yönelik terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Ulusal yas

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, çatışmada 80 teröristin öldürüldüğünü, 7 asker ve 31'i kadın 35 sivilin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Kabore, teröristlere ait çok sayıda mühimmata ele konulduğunu belirtmiş, ülkede 48 saatlik ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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Burkina Faso kınama terör saldırısı Türkiye

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