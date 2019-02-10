Türkiye Bursları ile okuyup ülkesinde eyalet bakanı oldu

ADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Türkiye Bursları'yla okuduktan sonra ülkesine dönen Etiyopyalı Abdirahman Ahmed Hasan, Somali eyaletinin Ticaret, Sanayi ve Ulaştırma Bakanı oldu.
Federal yönetim sistemiyle her eyaletin kendi konseyinin bulunduğu Etiyopya'da, eyalet bakanları "büro başkanı" sıfatını taşıyor. Hasan, ülkenin yüz ölçümü olarak en büyük ikinci eyaletinin ekonomisini yönetme görevini üsleniyor.
Türkçe eğitimini Ankara Üniversitesinde aldıktan sonra 2015’te Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Hasan, Afrika’nın büyümesinde rol oynamaya başlayan ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) bursuyla eğitim alan binlerce gençten sadece biri.
YTB koordinesinde yürütülen Türkiye Bursları'na arkadaşlarının tavsiyesiyle başvurduğunu, Türkiye’ye gitmeden önce bu ülke hakkında çok fazla şey bilmediğini belirten Hasan, AA muhabirine, Türkiye’yi tanıdıktan sonra çok sevdiğini anlattı.
“Türk insanlarını çok sevdim çünkü samimi ve sıcaklar.” diyen Hasan, Türkiye'de kaldığı süre boyunca YTB’nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum temsilcisiyle yakın temas kurma şansına sahip olduğunu ifade etti.
Hasan, Türkiye'deki dostlarıyla halen sık sık görüştüğünü dile getirerek, "Biz bir aile gibi olduk." dedi.
- “Türkiye başka”
Eskişehir ve Ankara'nın yanı sıra İstanbul ve Konya gibi çok sayda şehri de tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Hasan, “Avrupa ülkelerine de gittim ama Türkiye başka." diye konuştu.
Ülkesine dönmesine rağmen halen sürekli Türk gazetelerini okuyarak Türkiye’yi yakından takip ettiğini belirten Hasan, “Türkiye’nin Afrika’ya yönelik ürettiği siyaset çok doğru yönde ilerliyor.” yorumunda bulundu.
Çin’den sonra Afrika’da en fazla öne çıkan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen ve Türk ürünlerinin kalitesinden dolayı çok fazla tercih edildiğine işaret eden Hasan, Türk yatırımcılarının Etiyopya’da bilhassa da Somali bölgesinde çalışmalarını artırmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Hasan, bakanlığı döneminde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine öncelik vereceğini bildirdi.
Aynı zamanda merkezi Addis Ababa’da bulunan Türkiye Mezunları Derneğinin de üyesi olan Hasan, şu anda Türkiye’de eğitim almayı sürdüren ve gelecek vadeden çok sayıda gencin olduğunu dile getirdi.
Ülkede çok sayıda iş adamı ve öğretim üyesinin yanı sıra bazı üniversitelerde dekanlık koltuğunda da oturan Türkiye mezunları, iki ülke arasında köprü görevi üsleniyor.
Ülkede, Türkiye mezunları arasında Harar Eyaleti Kültür Bakanı Dini Remedan ve Somali Eyaleti Sağlık Bakan Yardımcısı Nureddin Muhammed de bulunuyor.
- “Türkiye bize motivasyon kazandırıyor”
Türkiye Mezunları Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı olan ve başkentte bir boya fabrikası kuran iş adamı Fennan Muhammed, Türkiye’de okumayı benzersiz kılan şeyin başarabilmeye yönelik kazanılan motivasyon olduğunu söyledi.
Muhammed, “Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğundan her şeyin pratiğini görebiliyor, tüm aşamaları gözlemleyebiliyorsunuz. Türkiye bize ‘Biz de başarabiliriz, yapabiliriz.’ motivasyonu sağlıyor.” diye konuştu.
Türkiye’nin kazandırdığı bir diğer önemli şeyin siyasi bilinç olduğunu ifade eden Muhammed, “Siyasi tartışmaların özgürce yaşanması, sürekli medyayı takip edenler de bir bilinç oluşmasına yol açıyor ve dünyaya dair bir bakış kazandırıyor." ifadesini kullandı.
- Türkiye Bursları dostluk köprüleri kuruyor
Türkiye’nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de YTB koordinesinde "Türkiye Bursları" olarak devam eden proje sayesinde dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, Türkiye'de öğrenim gördükten sonra ülkesine dönerek hem kendi insanlarına hizmet ediyor hem de Türkiye ile ülkesi arasında dostluk köprüsü kuruyor.
Türkiye'de lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapan yabancı öğrencilere verilen Türkiye Bursları'na, öğrencilerin Türkçe öğrenimi, barınma ve beslenme ihtiyaçları, sağlık sigortaları, aylık cep harçlıkları ile Türkiye'ye ilk geliş ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş yol masrafları da dahil.
Geçen yıl 164 ülkeden 138 bin başvuru alan "Türkiye Bursları"ndan 160 ülkeden 17 bin 500 yabancı öğrenci yararlanıyor.
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