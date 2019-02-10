Türkiye Bursları ile okuyup ülkesinde eyalet bakanı oldu

“Türk insanlarını çok sevdim çünkü samimi ve sıcaklar.” diyen Hasan, Türkiye'de kaldığı süre boyunca YTB’nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum temsilcisiyle yakın temas kurma şansına sahip olduğunu ifade etti.

YTB koordinesinde yürütülen Türkiye Bursları'na arkadaşlarının tavsiyesiyle başvurduğunu, Türkiye’ye gitmeden önce bu ülke hakkında çok fazla şey bilmediğini belirten Hasan, AA muhabirine, Türkiye’yi tanıdıktan sonra çok sevdiğini anlattı.

Türkçe eğitimini Ankara Üniversitesinde aldıktan sonra 2015’te Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Hasan, Afrika’nın büyümesinde rol oynamaya başlayan ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) bursuyla eğitim alan binlerce gençten sadece biri.

Federal yönetim sistemiyle her eyaletin kendi konseyinin bulunduğu Etiyopya'da, eyalet bakanları "büro başkanı" sıfatını taşıyor. Hasan, ülkenin yüz ölçümü olarak en büyük ikinci eyaletinin ekonomisini yönetme görevini üsleniyor.

ADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Türkiye Bursları'yla okuduktan sonra ülkesine dönen Etiyopyalı Abdirahman Ahmed Hasan, Somali eyaletinin Ticaret, Sanayi ve Ulaştırma Bakanı oldu.

Hasan, Türkiye'deki dostlarıyla halen sık sık görüştüğünü dile getirerek, "Biz bir aile gibi olduk." dedi.

- “Türkiye başka”

Eskişehir ve Ankara'nın yanı sıra İstanbul ve Konya gibi çok sayda şehri de tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Hasan, “Avrupa ülkelerine de gittim ama Türkiye başka." diye konuştu.

Ülkesine dönmesine rağmen halen sürekli Türk gazetelerini okuyarak Türkiye’yi yakından takip ettiğini belirten Hasan, “Türkiye’nin Afrika’ya yönelik ürettiği siyaset çok doğru yönde ilerliyor.” yorumunda bulundu.

Çin’den sonra Afrika’da en fazla öne çıkan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen ve Türk ürünlerinin kalitesinden dolayı çok fazla tercih edildiğine işaret eden Hasan, Türk yatırımcılarının Etiyopya’da bilhassa da Somali bölgesinde çalışmalarını artırmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Hasan, bakanlığı döneminde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine öncelik vereceğini bildirdi.

Aynı zamanda merkezi Addis Ababa’da bulunan Türkiye Mezunları Derneğinin de üyesi olan Hasan, şu anda Türkiye’de eğitim almayı sürdüren ve gelecek vadeden çok sayıda gencin olduğunu dile getirdi.