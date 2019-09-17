"Türkiye Bursları" kazanan uluslararası öğrenciler eğitime başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim almaya hak kazanan 5 bin uluslararası öğrenci eğitime başlıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019'dan itibaren Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde burslu olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alacak 5 bin uluslararası öğrencinin intikalleri başladı.

"Türkiye Bursları" programı ile önemli bir eğitim merkezi haline gelen Türkiye, bu yıl dünyanın dört bir yanından rekor sayıda başvuru aldı.

2019'da 167 ülkeden 145 bin 700 uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim almak için başvuruda bulundu. YTB uzmanları ve akademisyenler tarafından ülkelerde gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda 5 bin uluslararası öğrenci Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim almaya hak kazandı.

Üniversitelerin eğitim döneminin başlamasıyla uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye intikalleri başladı. Dünyanın dört bir yanından eğitim için Türkiye'ye gelen öğrenciler YTB uzmanları tarafından havaalanlarında karşılanarak yurtlarına yerleştiriliyor.