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’Türkiye Bursları’ programına rekor başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

’Türkiye Bursları’ programına rekor başvuru

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Eren, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, ülkemizin bölgesel ve küresel çapta ortaya koyduğu etkin, güçlü, insani ve örnek vizyonuna yurt dışı vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve uluslararası öğrenciler olmak üzere ilgili olduğu üç ana faaliyet alanında yürüttüğü çalışmalarla artı değerler katmaya devam etmektedir” dedi.
Mesajında YTB’nin gerçekleştirdiği faaliyetlere dikkat çeken YTB Başkanı Eren şunları kaydetti: “Ülkemizde yükseköğrenimin uluslararasılaşmasına sunduğu katkıların yanı sıra Türkiye’nin gönüllü elçilerini de yetiştiren Türkiye Bursları programımıza bu yıl dünyanın 167 ülkesinden 147 bin 500 başvuru ile rekor bir başvuru olurken; soydaş-akraba topluluklarımıza yönelik olarak eğitim, kültür ve tarih alanlarında çok çeşitli proje ve süreçleri hayata geçirmeye devam etmekteyiz. Yine bu yıl yaz dönemiyle birlikte İçişleri Bakanlığımız iş birliğiyle bir ilki gerçekleştirerek sınırlarımızın ötesinde Sırbistan sınır kapılarında başlatmış olduğumuz polisimiz, YTB personelimiz ve Türkçe-Sırpça bilen uluslararası öğrencilerimizle yurtdışından ülkemize gelen vatandaşlarımıza yönelik karşılama ve ihtiyaç temin faaliyetlerimizi zenginleştirerek sürdürmekteyiz. Sırbistan sınır kapılarında başlayan ve ülkemiz sınır kapıları ile birçok il-ilçe merkezinde de devam eden karşılama ve ihtiyaç temin faaliyetlerimizin dönüşlerle birlikte başlayacak olan uğurlamalar kapsamında da devam edeceğini belirtmek isterim.”
Bayram döneminde sıla yolculuğuna çıkan yurtdışındaki vatandaşlarımıza da hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Eren, “Bu vesileyle izin ve bayram dönemini anavatanda geçirmek üzere sıla yoluna revan olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dilerken; aziz milletimizin ve yüzü kıblemize dönük tüm coğrafyaların mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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