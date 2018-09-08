Türkiye Bursları'na bu yıl 135 bini aşkın öğrenci başvurdu

Türkiye Bursları'na her geçen yıl artan bir ilginin olduğunu söyleyen Eren, "Burs programlarımız 2012 yılında 42 bin civarında başvuru almıştı. Bu sene başvurular 135 bini geçti." dedi.

Eren, Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik bursların 1992 yılından itibaren verildiğini ancak 2012 yılından itibaren bursların "Türkiye Bursları" markası altında YTB tarafından yürütüldüğünü hatırlatttı.

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin "Türkiye Bursları"na uluslararası öğrencilerin ilgisinin artarak devam ettiğini vurgulayarak, "Burs programlarımız 2012 yılında 42 bin civarında başvuru almıştı. Bu sene başvurular 135 bini geçti." dedi.

Türkiye Bursları kapsamında öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmelerinin yanı sıra kendilerine lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimlerine göre aylık bursların verildiğini kaydeden Eren, ayrıca öğrencilerin barınma masraflarının karşılandığını, üniversite harçlarının ve sağlık sigortalarının ödendiğini anlattı.

Eren, "Dünyanın 150'den fazla ülkesinden 135 bin başvuru aldık bu sene. Türkiye Bursları kapsamında 2012'ten itibaren girip de bölümlerimizde okuyan ve mezun olan öğrenci sayısı 20 bini geçti. Aktif öğrenci sayımız ise 17 bin. İnşallah bu seneki alımlarla beraber öğrenci sayımızı 19 bin rakamına çıkaracağız." diye konuştu.

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Bu yıl başvurularda rekor sayıya ulaştıklarını ifade eden Eren, şöyle devam etti:

"Malumunuz Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik olarak da birtakım sıkıştırmalar yapılmaya çalışılıyor ülkemize. Operasyonları da açık bir şekilde hepimiz görüyoruz. Fakat bu burs programına yapılan 135 bin başvurudan şunu görüyoruz ki, dünyadaki uluslararası öğrenciler, Türkiye'deki eğitim seviyesini ve kalitesini bilen öğrenciler üniversiteyi burada okumak isteyen, yüksek lisans doktora yapmak isteyen öğrenciler Türkiye'ye olan teveccühlerini bırakmış değiller. Artarak devam eden bir teveccüh var."