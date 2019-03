Türkiye Burslarına rekor başvuru

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen ve uluslararası öğrencilere, Türkiye’de yükseköğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları" programına ilgi her geçen yıl artıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen ve uluslararası öğrencilere, Türkiye’de yükseköğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları" programına ilgi her geçen yıl artıyor. Programın başladığı 2012 yılından bu yana 167 ülkede, 145 bin 700 öğrenci Türkiye’yi tercih etti.

Türkiye Bursları ile son yıllarda dünyada eğitim üssü haline gelen Türkiye, yükseköğrenim alanında bu yıl da uluslararası öğrencilerin tercihi oldu. YTB koordinasyonunda gerçekleştirilen, Türkiye Bursları programı bu yıl da tüm dünyada yoğun başvuru aldı. Programla birlikte, dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, Türkiye’de öğrenim gördükten sonra ülkesine dönerek hem kendi ülkelerinde önemli görevler üstleniyor hem de Türkiye ile ülkesi arasında dostluk köprüsü kuruyor.

Türkiye Bursları’na dair değerlendirmelerde bulunan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Bursları’na olan yoğun ilgi için teşekkür etti.

Eren, 1992 yılında “Büyük Öğrenci Projesi” olarak başlatılan ve 2012 yılında, YTB’nin koordinasyonuyla “Türkiye Bursları” ismiyle dünyaya açılan programa olan talebin giderek artış gösterdiğini belirterek, "2012 yılında 42 bin başvuru alan Türkiye Bursları programı 2019 itibariyle dünyanın 167 ülkesinden 145 bin 700 başvuruyla rekor bir başvuru aldı. Türkiye Bursları’na olan ilgi bizleri mutlu ediyor. Bizlerde her yıl giderek artan bu ilgi ve talebe karşılık olarak burs imkânlarımızı da arttırmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl yoğun başvurular olunca başvuru süresini de uzatmıştık. Türkiye Bursları’na olan yoğun teveccüh dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Türkiye Bursları’nın, ülkemizde yükseköğrenimin uluslararasılaşmasına da önemli katkılar sunduğunu belirten Eren, hedeflerinin şu an 17 bin olan uluslararası bursiyer öğrenci sayısını 2023’te 25 bine çıkarmak olduğunu kaydetti.

Türkiye’deki yükseköğrenim sisteminin uluslararası nitelik kazanmasında önemli rol üstlenen program kapsamında, her yıl ortalama 5 bin öğrenciye burs veriliyor. Yalnızca, yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği Türkiye Burslarına, her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Sisteme gerekli belgeleri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada yaklaşık 100 noktada mülakatlara davet ediliyor. Akademisyenler ve YTB personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor. Türkiye’ye gelen adaylar, ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra, yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor.Program , öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık sigortası, cep harçlıkları ve uçak biletlerini de karşılıyor.

Toplam da 160 ülkeye yayılmış ve 150 bine yakın üyesi olan YTB, mezun olup ülkesine dönen mezunları kendi ülkelerinde "Mezun Buluşmaları" düzenleyerek, mezunların aralarında ki iletişimi kuvvetli tutmalarını ve Türkiye ile olan bağlarını kuvvetlendirmelerini sağlıyor.

Birçoğu ülkesinde, önemli konumlara gelmiş bürokrat, iş adamı, gazeteci, akademisyen ve siyasetçi olan Türkiye Mezunları, kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesinde büyük rol oynuyor.