HABER

Türkiye burslarıyla eğitim gören uluslararası öğrenciler, Suriyeli çocukları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığına bağlı Türkiye burslarıyla Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler her ay düzenli olarak yaptığı ziyaretleri bu ay Kadir Gecesi’ne denk getirerek kendi imkanlarıyla aldıkları oyuncakları Suriyeli çocuklara armağan etti.Ramazan ayının yaklaşması ve Kadir Gecesi münasebetiyle Türkiye burslarıyla Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler, kendi imkanlarıyla aldıkları oyuncakları Suriyeli çocuklara dağıttı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığına bağlı Türkiye burslarıyla Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler her ay düzenli olarak yaptığı ziyaretleri bu ay Kadir Gecesi’ne denk getirerek kendi imkanlarıyla aldıkları oyuncakları Suriyeli çocuklara armağan etti.
Ramazan ayının yaklaşması ve Kadir Gecesi münasebetiyle Türkiye burslarıyla Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler, kendi imkanlarıyla aldıkları oyuncakları Suriyeli çocuklara dağıttı. Ayrıca öğrenciler Ankara’nın Altındağ semti Ulubey mahallesinde ikamet eden ailelere de bir miktar para yardımında bulundu.
Öğrencilerin yardım ettiği Suriyeli aileler, kapılarını açtığı için Türkiye Cumhuriyetine teşekkür etti.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerledi, 'fark etmedim' dediKamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerledi, 'fark etmedim' dedi
İdare mahkemesi, ihaleye çıkartılan kızıl geyiklere yaşam hakkıİdare mahkemesi, ihaleye çıkartılan kızıl geyiklere yaşam hakkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İmamoğlu paylaşımları sürüyor! 'Pamuk prens...'

İmamoğlu paylaşımları sürüyor! 'Pamuk prens...'

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Van'da korkunç kaza! Otomobille iş makinesi çarpıştı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! Suçlamaları kabul etti

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme!

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.