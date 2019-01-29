HABER

Türkiye burslusu öğrenciler Türkçe Tiyatro Oyununu izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:06 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Ankara’da üniversite öğrenimi gören uluslararası öğrenciler, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kapan" adlı oyunun prömiyerini izledi.

Türkiye burslusu öğrenciler Türkçe Tiyatro Oyununu izledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Ankara’da üniversite öğrenimi gören uluslararası öğrenciler, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kapan" adlı oyunun prömiyerini izledi. Oyunu büyük bir keyif ile izleyen uluslararası öğrenciler, tiyatro boyunca her anı heyecan ile takip edip unutulmaz vakitler yaşadı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programı kapsamında Ankara’daki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan uluslararası öğrenciler, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak "Kapan" adlı oyununun özel gösterimini izledi.
Akün Sahnesi’ndeki oyunu, YTB’li bursiyerler arasında henüz dört aydır Türkçe eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileri de seyretti. Türkiye’de üniversite öğrenimine devam eden uluslararası öğrenciler Türkçe tiyatro oyunu izleyecek düzeyde Türkçe öğrenmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
“Kapan” 29 Ocak’ta seyirciyle buluşacak
Anthony Shaffer’in yazdığı, Göksel Kortay’ın Türkçe’ye çevirdiği Kapan adlı oyun, Gökhan Kocaoğlu’nun yönetmenliğinde Ankara’da sanatseverlere sahnelenecek. ABD’de Tony Ödülü’nü alan, daha önce sinemaya da uyarlanan "Kapan", Andrew Wyke adlı İngiliz bir polisiye roman yazarı ile Milo Tindle aldı turizm işiyle uğraşan İtalyan bir göçmenin gerilimli ve komik hikayesini anlatıyor.

Türkiye burslusu öğrenciler Türkçe Tiyatro Oyununu izledi

Türkiye burslusu öğrenciler Türkçe Tiyatro Oyununu izledi

Türkiye burslusu öğrenciler Türkçe Tiyatro Oyununu izledi

PARTNER"Hayalimdeki evlilik bu değildi!""Hayalimdeki evlilik bu değildi!"
General Akgülay bakın neden emekli olmuş!General Akgülay bakın neden emekli olmuş!
Venezuela’da muhalefet açık hava toplantıları yapacakVenezuela’da muhalefet açık hava toplantıları yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon spikeri düğününde haber sundu

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Bütün savaş uçaklarından sorumlu general Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Celal Şengör: İnsanları gömmek aptalca

Sözleri yine sosyal medyayı karıştıracak!

Diyarbakır'da akıl almaz kaza!

İnmek için kapıyı açtı, araçlar birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.