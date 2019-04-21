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Türkiye Burslusu öğrencilerin çocukları 23 Nisan etkinliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Türkiye Burslusu öğrencilerin çocukları 23 Nisan etkinliğinde buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu (YTB) Türkiye Bursları öğrencileri ve aileleri 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliğinde buluştu.

YTB'nin Hamamönü Ofisinde düzenlenen programa Ankara'da eğitim gören 20 farklı ülkeden burslu öğrenci, aileleriyle katıldı.

23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen programda yabancı öğrencilerin çocukları dans gösterileri, boyama etkinlikleri ve çuval yarışlarına katıldı.

40'ın üzerinde çocuğun katıldığı programda, palyaço eşliğinde dans edildi. Çocuklar, Hacivat ile Karagöz oyununun sahnelendiği gölge oyununu izledi.

Afganistanlı doktora öğrencisi Bahtiyar Ortak, AA muhabirine yaptığı açıklamada "YTB'nin bu tarz programları özellikle ailesi olan öğrenciler için çok faydalı. Biz genelde okula gittiğimiz için eşlerimiz ve çocuklarımız evde yalnız kalıyor. Bu tarz programlar bütün yabancı öğrenciler ve çocukları için çok faydalı oluyor." ifadesini kullandı.

Anne ve babasıyla etkinliğe katılan 6 yaşındaki Bangladeşli Feyza, "Programa katıldığım için çok mutluyum. Bugün dans ettim. Bu programın her gün olmasını istiyorum." dedi.

Iraklı 9 yaşındaki Meryem, "Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum." diye konuştu.

Ankara'da doktora yapan Bangladeşli İshtiaq Ahmed, "Ülkemizde de buna benzer programlar düzenleniyor. Özellikle çocuklara yönelik aktiviteler yapılıyor. Çocuklarım da bugün bu programa katıldı." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Türkiye Bursları Yabancı çocuklar YTB

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