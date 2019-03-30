Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye güçlendikçe tüm mazlumlar güçleniyor, Türkiye büyüdükçe tüm mağdurların umutları artıyor." dedi.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından Banaz ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya katılan Varank, Türkiye'nin önemli bir dönemeçte olduğunu, ülkenin 17 yıldan nereden nereye geldiğini milletin gördüğünü söyledi.

Varank, AK Parti'nin hizmet yürüyüşünün süreceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek derdimiz tek amacımız Türkiye'nin yürüyüşünde bir aksaklık yaşanmaması. Sizler şahitsiniz, hangi kumpaslarla hangi tuzaklarla mücadele ettiğimizi iyi biliyorsunuz. Tüm bu saldırıların tek bir sebebi var; Türkiye'yi yürüdüğü yoldan geri döndürmek. Çünkü Türkiye güçlendikçe tüm mazlumlar güçleniyor, Türkiye büyüdükçe tüm mağdurların umutları artıyor. Yani sorumluluğumuz çok büyük, taşıdığımız yük çok ağır."

Tehditlerin karşısında çok sağlam durmaları gerektiğini bildiren Bakan Varank, "O yüzden 31 Mart'ta sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresi göstermemiz için pusuda bekleyenler var. Bu akbabalara fırsat vermeyin. Milletimiz bizim arkamızda olduğu sürece bunların hiçbiri amaçlarına ulaşamayacak." diye konuştu.