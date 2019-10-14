"Türkiye büyük bir oyunu bozdu"

BAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na en çok tepki gösteren ülkelerin Suriye'yi bölüp terör devleti kurmak ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak istediklerini belirterek, "Biz büyük bir oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar. Ama biz rahatız çünkü terör örgütü ile mücadele ediyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Küresel Gazeteciler Konseyince düzenlenen yemeğe katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada dünyada yaşanan hızlı değişimlerden kaynaklanan dezenformasyon sorununa dikkati çeken Çavuşoğlu, insanlığa büyük fırsatlar sunan dijital değişimin bazen sorunlara da neden olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, bu dönemde halkın objektif şekilde bilgilendirilmesi bakımından medyaya çok önemli görev düştüğünü ve haklı davaların anlatılması için Türk dünyası medyasının güç birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinde Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bugün İslam düşmanlığı gerçekten Türk düşmanlığı ile birleşmiş. Bunu dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama özellikle Avrupa'nın göbeğinde görüyoruz ve bununla mücadele etmemiz lazım." şeklinde konuştu.