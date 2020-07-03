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  4. ‘’Türkiye Büyükelçisiyle Hatalı İddiaları Hakkında Görüştük’’

‘’Türkiye Büyükelçisiyle Hatalı İddiaları Hakkında Görüştük’’

03.07.2020 00:10 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Paris Büyükelçisi ile, dün Fransız senatörlerle oturumu sırasında dile getirdiği ’’doğru olmayan ve taraflı’’ iddialar hakkında görüştüklerini açıkladı

‘’Türkiye Büyükelçisiyle Hatalı İddiaları Hakkında Görüştük’’

Fransa Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Paris Büyükelçisi ile, dün Fransız senatörlerle oturumu sırasında dile getirdiği ’’doğru olmayan ve taraflı’’ iddialar hakkında görüştüklerini açıkladı. Büyükelçi İsmail Hakkı Musa Çarşamba günü katıldığı oturumda, Fransa’yı Libya’nın doğusundaki muhalif komutan Halife Hafter’e iltimas geçmekle suçlamıştı. Büyükelçi Musa, geçen ay Akdeniz’de Fransız ve Türk gemilerinin yaşadığı gerilimle ilgili olarak da Fransız savaş gemilerinin saldırgan davrandığı eleştirisinde bulunmuştu.

Bakanlık Sözcüsü Agnes von der Muhll, Büyükelçi Musa’yla görüşme hakkında, ‘’Olguların gerçekliği, oturumda dile getirdiği eksik, doğru olmayan ve taraflı bilgilerle ilgili gerekli düzeltmeleri kendisine yapmak istedik’’ ifadesini kullandı.

Sözcü Muhll, Büyükelçi Musa’ya, ‘’Türkiye’nin davranışının kabul edilemez bir yapıya sahip olduğu’’ mesajını da yinelediklerini kaydetti.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ziyareti sırasında açıklamalarda bulunmuştu.

Çavuşoğlu, Fransız ve Türk gemilerinin Akdeniz’de yaşadığı gerilim ve Fransa’nın konuyu NATO’ya taşımasına değinerek, ‘‘Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir" demişti.

Fransa ve Türkiye arasında Libya, Suriye’nin kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle gerilim yaşanıyor.

Fransa, son olarak Haziran ayında Akdeniz’de Courbet adlı savaş gemisinin BM’nin Libya silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenen bir gemiyi incelemek istediğinde Türk savaş gemisi tarafından taciz edildiğini öne sürmüştü.

Fransa, konuyu Haziran ayında yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısına taşımış; NATO, Fransa’nın tepkisinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Fransa daha önce yaptığı suçlamada 10 Haziran’da Türk savaş gemilerinin radar ışıklarını Courbet gemisine üç kez yaktığını, olay esnasında Türk denizcilerin silahlarının arkasına geçerek kurşun geçirmez yeleklerini giydiklerini bildirmişti.

Türkiye ise iddiaları kabul etmemiş ve saldırgan davranan tarafın Fransız gemisi olduğunu savunmuştu. Türkiye iki ülke arasında gerilime neden olan ve Fransa’nın incelemek istediği geminin ise Libya’ya insani yardım taşıdığını eklemişti.

Fransa Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Akdeniz’deki NATO operasyonuna katılımını da askıya aldığını kaydetmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının 13 Temmuz’da Türkiye’yi görüşmek üzere bir araya geleceklerini, toplantıda Ankara’ya yeni yaptırımlar uygulanmasının da değerlendirilebileceğini belirtmişti.

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