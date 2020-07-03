‘’Türkiye Büyükelçisiyle Hatalı İddiaları Hakkında Görüştük’’

Fransa Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Paris Büyükelçisi ile, dün Fransız senatörlerle oturumu sırasında dile getirdiği ’’doğru olmayan ve taraflı’’ iddialar hakkında görüştüklerini açıkladı. Büyükelçi İsmail Hakkı Musa Çarşamba günü katıldığı oturumda, Fransa’yı Libya’nın doğusundaki muhalif komutan Halife Hafter’e iltimas geçmekle suçlamıştı. Büyükelçi Musa, geçen ay Akdeniz’de Fransız ve Türk gemilerinin yaşadığı gerilimle ilgili olarak da Fransız savaş gemilerinin saldırgan davrandığı eleştirisinde bulunmuştu.

Bakanlık Sözcüsü Agnes von der Muhll, Büyükelçi Musa’yla görüşme hakkında, ‘’Olguların gerçekliği, oturumda dile getirdiği eksik, doğru olmayan ve taraflı bilgilerle ilgili gerekli düzeltmeleri kendisine yapmak istedik’’ ifadesini kullandı.

Sözcü Muhll, Büyükelçi Musa’ya, ‘’Türkiye’nin davranışının kabul edilemez bir yapıya sahip olduğu’’ mesajını da yinelediklerini kaydetti.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ziyareti sırasında açıklamalarda bulunmuştu.