Türkiye, Büyükşen cinayetini konuşmuştu! Zanlılar hakim karşısında... 'Savcının ağzı bağlansın'

Konya'da merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 2018 yılında evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayet davası Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Mahkemede, azmettirici olarak tutuklu sanıklar Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile çifte adresi tarif eden aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen ile çifti öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Çelik hakim karşısına çıkıyor. Davanın iddianamesinde, azmettirici olarak tutuklu sanıklardan Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile çifte adresi tarif eden aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen ile çifti öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Çelik hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da 3'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi. Polis ekipleri Konya Adliyesi önünde geniş çaplı tedbir alırken, adliyeye gelenler üst araması yapıldıktan sonra içeriye alınıyor.

“HAKİM VE SAVCININ AĞZI BAĞLANSIN”

Hazırlanan iddianamede, Esra Taş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerinde, Taş'a ailesi tarafından cezaevinde olayla ilgili herhangi bir kimseye bildiklerini anlatmaması, dinlenebileceği ihtimali nedeniyle her şeyi telefonda konuşmaması gerektiği yönünde telkinlerde bulunulduğu belirtildi. Esra Taş'ın, yine yaptığı başka telefon görüşmesinde, annesi D.T.'ye ölen bir kişinin çenesine bağlanan bezi alıp, mahkeme günü 'Hakimin ağzı bağlansın, savcının ağzı bağlansın' diyerek dua etmesini söylediği kaydedildi. Esra Taş'ın görüşmenin devamında, '3 kez bağlayıp açacaksın' diyerek annesine batıl inançlar doğrultusunda telkinlerde bulunduğu da aktarıldı.

KOMŞU AİLE YERİNE BÜYÜKŞEN ÇİFTİ ÖLDÜRÜLDÜ

Soruşturma çerçevesinde, Büyükşen çiftinin yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çiftin komşularının evli olan oğulları Hüseyin K. ile Esra Taş'ın bir süre ilişki yaşadığını ve ayrıldığını belirledi. Esra Taş'ın da ayrılma nedenleri olarak Hüseyin K.'nin anne ve babasını sorumlu tuttuğu tespit edildi. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin annesi M.K. ve babası M.K.'yi öldürtmeye karar verip, Abdullah Başdemir'i azmettirdiği belirlendi. 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Esra Taş (28), sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen (40) ile kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş, Zekeriye Okşen ve Mustafa Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklulardan Mustafa Okşen 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu bulunan Zekeriya Okşen de tutukluluk süresine itiraz etti ve 4 Şubat'ta tahliye edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Devam eden soruşturmada, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, 'kiralık katil' olduğu iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Yine soruşturmada gözaltına alınan ve Çumra'da Selçuk Üniversitesi'ne ait bir tesiste güvenlik görevlisi olarak çalışan Ertuğrul Çelik (47), çıkarıldığı mahkemece 22 Nisan 2022'de tutuklandı.

BÜŞRA BÜYÜKŞEN, KATİLİ TEŞHİS ETTİ

İddianamede yer alan Büşra Büyükşen'in ifadesinde, "Boyu, kilosu, fiziki yapısı, kollarındaki kıl oranı, göz yapısı, göz rengi, göz kapakları ve göz altındaki torbalar itibarıyla evimize girerek, babama ateş eden ve arka odada göz göze geldikten sonra elindeki tüfeğin dipçiğiyle kafama vurarak beni yaralayan şahıstır. Bu şahsı kesin olarak teşhis ediyorum" dediği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında İsmil Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti, kızları Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada eve elinde tüfekle yüzü maskeli bir saldırgan girdi. Saldırgan Metin ve eşi Necla Büyükşen’i tüfekle vurarak öldürdü. Başına dipçikle vurulan Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak kurtuldu.

(İHA)

