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"Türkiye büyümesine ivme kazandırmaya devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç: - "Atılan önemli adımların yanında önümüzdeki günlerde doğru politikaların hayata geçirilmesiyle Türkiye, ekonomisine yönelik olumsuz algıları bertaraf edip büyümesine ivme kazandırmaya devam edecektir"

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, "Atılan önemli adımların yanında önümüzdeki günlerde doğru politikaların hayata geçirilmesiyle Türkiye, ekonomisine yönelik olumsuz algıları bertaraf edip büyümesine ivme kazandırmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İnanç, yazılı açıklamasında, ABD'nin Papaz Brunson'ı gerekçe göstererek Türkiye yönelik tehditlerinin ve yaptırımlarının kabul edilebilir olmadığını belirterek asıl hedefin Türkiye ekonomisi olduğuna dikkati çekti.

Geçmişte birçok kriz ve sıkıntının üstesinde gelen Türk milletinin bu saldırıları da sonuçsuz bırakacağını vurgulayan İnanç, şunları kaydetti:

"Milletimiz birçok badireyi geçmişte aştı, şimdi de aşacak. Krizleri fırsata çevirebilen bir millet olarak, bu süreç bize A, B ve C planlarının, alternatif politikaların her daim gerekliliğini de göstermiş oldu. Atılan önemli adımların yanında önümüzdeki günlerde doğru politikaların hayata geçirilmesiyle Türkiye, ekonomisine yönelik olumsuz algıları bertaraf edip büyümesine ivme kazandırmaya devam edecektir. Yeniden büyük Türkiye'nin ayak seslerini ilerleyen günlerde net bir şekilde göstereceğiz. Öz İplik-İş Sendikası olarak çalışan ve çalıştıran herkese çağrımızdır; panikle hareket etmezsek, algı operasyonlarıyla çelme takmaya çalışanları diskalifiye etmiş oluruz. Yan yana, birlik içinde olursak ve akılcı davranırsak hepimiz kazanırız."

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Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç spekülasyon atak

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