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"Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlü devlet olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 22:40 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Bu topraklara sahip olmak, bu topraklarda hüküm sürmek için yüz binlerce şehit verdik. Yine gerekirse vereceğiz ama biz bu topraklarda başkalarının tahakkümü altında olmayacağız, bayrağımızı indirmeyeceğiz, ezanlarımızı susturmayacağız" - "Onun için bu ülkede siyasi ve ekonomik istikrar devam edecek, Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlü devlet olacak" - "Zaman zaman içimizdeki nifak güçleri ve düşmanlarımızla siyaset adına da olsa iş birliği yaparak bu istikrarı bozmak isteyen güçler var, odaklar var ama benim milletim basiretlidir, ferasetlidir, benim milletim bunlara inşallah aldanmayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bu topraklara sahip olmak, bu topraklarda hüküm sürmek için yüz binlerce şehit verdik. Yine gerekirse vereceğiz ama biz bu topraklarda başkalarının tahakkümü altında olmayacağız, bayrağımızı indirmeyeceğiz, ezanlarımızı susturmayacağız. Onun için bu ülkede siyasi ve ekonomik istikrar devam edecek, Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlü devlet olacak." dedi.

Bakan Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediyesince Yenimahalle'deki fuar alanında düzenlenen iftar programında, Ramazan Bayramı'nın sağlık ve huzur içinde geçirilmesini diledi.

Yerel seçimlerde elde ettikleri sonuçlar için Trabzonlulara teşekkür eden Turhan, "Hizmet siyaseti bundan sonra da inşallah şehrimizde devam edecek. Ulaştırma Bakanlığı olarak biz de ülkemizin her köşesinin erişilebilir olması, memleket olması için azimle, gayretle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Trabzon'da güzel hizmetler gerçekleştirildiğini, bugün bu çalışmalardan biri olan Kanuni Bulvarı için yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"Trabzon'u Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya hatta doğu ve güneydeki sınır kapılarına bağlayan önemli bir arter de Trabzon-Erzurum ve Trabzon-Gümüşhane-Erzincan aksı. Orada da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu güzergahta yapım çalışmaları devam eden ülkemizin önemli ulaşım yapılarından biri olan Zigana Tüneli. Zigana Tüneli ki ülkemizin bittiğinde en uzun çift tüplü tüneli olacak ve bu hizmete açıldığında Trabzon limanıyla, Trabzon şehriyle, hatta Doğu Karadeniz limanlarıyla Karadeniz sahil yolu ile doğu bölgelerimiz, iç bölgelerimiz ve sınır kapılarımıza olan ticari ve turizm trafiği çok önemli ölçüde rahatlamış olacak."

- "İnşallah bulunduğumuz coğrafyada lider ülke olacağız"

Turhan, vatandaşa hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Yerel yönetimdeki ekibimizle, merkezi yönetimdeki ekiplerimizle bu hizmetler, hizmet siyaseti ülkemizde devam edecektir. Yeter ki Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Rabbim başımızdakilere güç kuvvet versin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan hizmet siyaseti, bu ülkede inşallah yine devam edecek. Ülkemiz büyüyor, gelişiyor ve ticareti, gücü artıyor, bölgesinde güçlü, karar veren bir ülke haline geliyor." diye konuştu.

Durumun geçmişte böyle olmadığını belirten Turhan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bizler bazı 'müttefik' diye adlandırdığımız devletlerin politikalarına uygun hareket etmek zorundaydık. Onlara bağımlıydık, ekonomik yönden, teknik yönden bağımlıydık. Güvenlik, savunma açısından bağımlıydık. Şimdi hamd olsun ülkemizde kullandığımız güvenlik malzemelerinin, silahlarımızın yüzde 70'ini kendimiz üretiyoruz. Bunları gerektiğinde de diğer ülkelere ihraç ediyoruz. Bu bizim iktidarımız döneminde araştırma, geliştirme çalışmalarına verdiğimiz önem ve destek sonucu oluşturulan bir durumdur."

Bakan Turhan, ülke ekonomisinin büyüdüğünü dile getirerek, "Gayri Safi Milli Hasılamız 850 milyar liraya ulaştı. İnşallah 2023 hedeflerimiz, 2053 hedeflerimiz ve 2071 hedeflerimizle bulunduğumuz coğrafyada dünyada lider ülke olacağız ve dünyanın mazlumlarının beklediği şefkati, merhameti biz de onlara inşallah hep birlikte sunacağız. Atalarımızdan böyle gördük." dedi.

- "Teröristleri yuvalarında yok ediyoruz"

"Şu anda biliyorsunuz Güneydoğu'da pençe harekatı devam ediyor." ifadesini kullanan Turhan, şunları kaydetti:

"Teröristleri bir bir bulundukları yuvalarında bertaraf ediyoruz, yok ediyoruz ve tabii ki şehitlerimiz de oluyor. Sabah 3 şehidimiz var. Allah'tan onlara rahmet diliyorum, yakınlarına, milletimize sabır diliyorum ama bu coğrafyada hüküm sürmek, bu coğrafyada devlet olmak, büyük devlet olmanın bedeli var. Şehitlerimiz de olacak. Bugüne kadar da bu topraklara sahip olmak, bu topraklarda hüküm sürmek için yüz binlerce şehit verdik. Yine gerekirse vereceğiz ama biz bu topraklarda başkalarının tahakkümü altında olmayacağız, bayrağımızı indirmeyeceğiz, ezanlarımızı susturmayacağız. Onun için bu ülkede siyasi ve ekonomik istikrar devam edecek, Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlü devlet olacak."

Bakan Turhan, "Zaman zaman içimizdeki nifak güçleri ve bizim düşmanlarımızla siyaset adına da olsa iş birliği yaparak bu istikrarı bozmak isteyen güçler var, odaklar var ama benim milletim basiretlidir, ferasetlidir, benim milletim bunlara inşallah aldanmayacak. Bizim insanımız bu tür tarihte yaşadığı tecrübelerle birlikte bizi bölmek isteyenlere, bizi yıpratmak isteyenlere, bize tekrar diz çöktürüp, bize dayatma yapmak isteyenlere artık bundan sonra fırsat vermeyecek inşallah." dedi.

Programa, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Trabzon

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