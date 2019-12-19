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Türkiye, çalışmak ve yaşamak için en iyi 7'nci ülke oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 10:11 | Son Güncelleme

HSBC grubunun, 163 ülkeden 18 binin üzerinde yabancının görüşünü alarak yaptığı "Expat Explorer" araştırmasının sonuçları açıklandı - Araştırmaya göre, Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 62'si, yaşam kalitesinin Türkiye'de kendi ülkelerindeki koşullara göre çok daha iyi olduğunu belirtti

Türkiye, "çalışmak ve yaşamak için en iyi ülkeler" sıralamasında 163 ülke arasında 7'nci oldu.

İletişim Başkanlığından alınan bilgiye göre, HSBC grubunun, 18 binin üzerinde yabancının görüşünü alarak yaptığı "Expat Explorer" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Ülkelerdeki yaşam kalitesi, finansal getiri, özel hayat-mesai saati dengesini gözeten kriterlere göre 13 yıldır yapılan araştırmada, Türkiye'nin sıralaması dünyanın ilgisini çekti. Ankete göre, Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 62'si, yaşam kalitesinin Türkiye'de kendi ülkelerindeki koşullara göre çok daha iyi olduğunu belirtti.

Türkiye'deki gurbetçilerin yüzde 52'si hobilerine, özel yaşamlarına vakit bulabildiklerini dile getirdi. Kendilerini Türkiye'de güvende hissettiklerini, Türklerin yabancılara karşı oldukça cana yakın davrandıklarını ifade eden Türkiye'deki gurbetçilerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi.

Mesai saati-özel hayat dengesinden memnun olan gurbetçilerin oranı da yüzde 60 düzeyinde gerçekleşti.

Bu verilerin ışığında Türkiye, sıralamada 163 ülke arasında 7'nci sırada yer aldı. Sıralamanın ilk 6 ülkesi İsviçre, Singapur, Kanada, İspanya, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan oluştu. Almanya bu sıralamada Türkiye'nin ardından 8'inci sırada yer buldu.

- "İstanbul aşığı oldu"

İletişim Başkanlığı, araştırma sonuçları yayımlanmadan önce Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere, ülkenin yabancılar için nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğini tespit ederek, Türkiye'deki yabancıları konu alan bir proje üretmişti. İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye'nin Gurbetçileri" isimli bir belgeselde uzun zamandır Türkiye'de yaşayan farklı profillerden isimlerle röportaj yapıldı.

Belgeselde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Antalya, İzmir gibi iller, kültürel doku ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin tanıtımına faydası dokunabilecek Mardin, Nevşehir, Rize ve Artvin'de çekimler yapıldı.

Belgesele katılan Türkiye'yi resmetmeyi seven ABD'li grafik tasarımcı ve ressam Trici Venola ile Sabancı Üniversitesinde tarih dersleri veren akademisyen Adam McConnel'ın 20 yıldır İstanbul'da yaşamaları, her iki ismin de ortak özellikleri arasında yer aldı.

Foto muhabirlik projesi için 8 yıl önce İstanbul'a gelen Bradley Secker de bir İstanbul aşığı olarak sürekli kentte kalışını uzattığını, İstanbul'u, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri için de bir üs gibi kullanabildiğini anlattı.

- Kültürel zenginliğe hayran kalıp yerleşti

Hırvat model ve Youtuber Ela Grego, 5 yıl boyunca sürekli gelip gittiği İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

Avustralyalı Brianna Ledsome de Türkiye'de hem kırsal hem kent yaşamı deneyimleyip Urla'da yaşamaya karar verdi. "Turk To Me" isimli bir şirketi bulunan Ledsome, Türk halıları ve kilimlerinin ihracatına başladı.

Türkiye'ye 7 yıl önce tatile gelen ve burada gördüğü kültürel zenginliğe hayran kalarak İstanbul'a yerleşen ABD'li müzisyen Allen Hulsey ile "Türklerin sıcak kanlılığına inanamayan" Rus kripto yatırım uzmanı Marina Kurdevskaia da belgeselin diğer renkli karakterleri oldu.

Güncel verilere göre, Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılar hariç, 1 milyona yakın yabancı yaşıyor.

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