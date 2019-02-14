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Türkiye, Cammu Keşmir'deki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 20:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" - "Son dönemde Cammu Keşmir'de artan gerginlikten ve can kayıpları yaşanmasından derin kaygı duyuyor, sorunun diyalogla ve ilgili BM kararları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını diliyoruz"

Türkiye, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan konvoya yönelik terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cammu Keşmir'de bugün güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoya yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Son dönemde Cammu Keşmir'de artan gerginlikten ve can kayıpları yaşanmasından derin kaygı duyuyor, sorunun diyalogla ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını diliyoruz."

- Saldırıda 34 asker hayatını kaybetti

Hindistan Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF), Srinagar kentine giden konvoyu hedef alan saldırıda 34 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Emniyet yetkilisi Muneer Ahmed Khan ise patlamada bir otobüsün kullanılamaz hale geldiğini ve bundan başka en az 5 aracın hasar gördüğünü ifade etmişti.

Hindistan basınında yer alan haberlerde çok sayıda CRPF personelinin olduğu konvoyda 70 araç bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Yerel basındaki haberlerde saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütü'nün üstlendiği belirtilmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırıyla ilgili "alçakça ve korkakça" ifadesini kullanmıştı.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Cammu Keşmir Dışişleri Bakanlığı Hindistan kınama Türkiye

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