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Türkiye canlı vericili organ naklinde dünyada ikinci sırada

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.02.2020 11:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da organ nakli bilincini arttırmak amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Diyarbakır’da organ nakli bilincini arttırmak amacıyla bir toplantı düzenlendi. Bölgede görev yapan doktorların katıldığı toplantıda konuşan Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı, “Dünyada en fazla canlı vericili nakil yapılan ikinci ülkeyiz. Bunu canlı vericiden yapılan nakillerin artmasıyla elde ettik. Türkiye’de organ bağışında yeteri kadar mesafe alınmamasına rağmen Türkiye bu sorununu canlı vericilerle kapatmaya çalışmaktadır” dedi.
Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı, organ nakliyle ilgili bilinç oluşturmak amacıyla Diyarbakır’da bölge doktorlarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Acarlı, organ nakli ile ilgili bilinmesi gerekenleri meslektaşlarıyla paylaştı. Yaptıkları toplantı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Koray Acarlı, “Bugün buraya esas geliş nedenimiz Türkiye’deki Karaciğerde gelinen durumu, hem de Türkiye’nin bu noktada geldiği durumu konuşmak ve bu konuda geldiğimiz noktayı anlatmaktır. Dünyada en fazla canlı vericili nakil yapılan ikinci ülkeyiz. Bunu canlı vericiden yapılan nakillerin artmasıyla elde ettik. Türkiye’de organ bağışında yeteri kadar mesafe alınmamasına rağmen Türkiye bu sorununu canlı vericilerle kapatmaya çalışmaktadır. Böyle bir noktaya gelmekten çok mutluyuz çünkü öyle bir şey yaparak insanların hayatlarını kurtarıyoruz. Tek üzüntümüz yıllarca insanların organ bağışının bir türlü benimseyememesidir. Ama bunun içinde bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın arıdan toplantıya katılan doktorlara organ nakli ve karaciğer hastalıklarında yapılabilecek konular üzerinden bilgi verilmesi ile toplantı son buldu.

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