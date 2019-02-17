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Türkiye çapında 58 bin polis ve jandarmanın katıldığı denetim: 3 bin 673 kişi yakalandı

17.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün ülke çapında yürütülen ve Türkiye Güven Huzur 2019-1 adı verilen operasyonda haklarında arama kararı olan 3 bin 673 kişinin yakalandığını duyurdu. 58 bin 528 kişinin katıldığı denetimlerde 575 bin 163 kişi kontrol edildi, 1.830 şahsa adli-idari işlem yapıldı.

Türkiye çapında 58 bin polis ve jandarmanın katıldığı denetim: 3 bin 673 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün ülke çapında yürütülen ve Türkiye Güven Huzur 2019-1 adı verilen operasyonda haklarında arama kararı olan 3 bin 673 kişinin yakalandığını duyurdu.

58 bin 528 kişinin katıldığı operasyonda 575 bin 163 kişi kontrol edildi, 1.830 şahsa adli-idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinden yapılan açıklamaya göre operasyonda 179 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 4'ü çocuk olmak üzere 94 kayıp şahsın bulunduğu belirtildi.

Ülke genelinde 4 bin 623 noktada gerçekleştirilen aramalar sonucu ele geçirilen maddeler ise şöyle açıklandı:

  • 14 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet kurusıkı tabanca, 1.671 adet mermi, 17 adet kesici delici alet
  • 2 gr eroin, 305 gr esrar, 27 gr kokain, 1,1 gr bonzai, 39,8 gr metamfetamin, 15 adet uyuşturucu hap
  • 33 lt kaçak içki
  • 1.280 paket kaçak sigara

Operasyonun amacı "her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olmak" şeklinde açıklandı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde 147 bin 580 aracın kontrol edildiği, 221 aranan aracın yakalandığı, 944 adet aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

Denetlenen 18.643 umuma açık iş yerinden, 13'ü kapatıldı.

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