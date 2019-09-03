Türkiye-Çekya Çalışma Yemeği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çekya'dan Türkiye'ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz." dedi.

Pekcan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek'in katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki yakın ve yapıcı temaslar ile iş birliğinin uzun süredir çeşitli düzeylerde devam ettiğini, karşılıklı ilişkilerin güçlenerek süreceğini söyledi.

Çalışma yemeği öncesinde Babis, Havlicek ve beraberindeki heyetle görüşme yaptıklarını anımsatan Pekcan, iki ülke arasında karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve çeşitlendirilmesi konularını ele aldıklarını bildirdi.

Pekcan, Çekya'nın da Türkiye gibi yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerin imalatına odaklandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çekya'dan Türkiye'ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz. Teknoloji yatırımlarını Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi teknoloji seralarına dönüştürdüğümüz serbest bölgelerimizde de Türk ve Çek ortak yatırım projeleri olarak görmekten mutluluk duyarız."