İSTANBUL (AA) - Çekya Başbakanı Andrej Babis, "Çek firmaları enerji sektöründe çok aktif ve dinamik. Madencilik, otomotiv, savunma sanayi, gıda sektörü, akıllı şehirler, bilişimde çok fazla iş fırsatı var. Savunma gibi birçok alanda yeni fırsat ve girişimler mümkün. Kaliteli ortaklıklar kurmak bizim için çok önemli. Çek Cumhuriyeti'nde de daha fazla Türk şirketi görmeyi isterim." dedi.

Babis, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Çek Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-Çekya İş Forumu'nda, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldiği toplantıda birçok konuyu konuşma fırsatı bulduklarını, sanayi ve teknoloji bakanlarıyla da ekonomik iş birliği konularının değerlendirildiğini dile getirdi.

Kendisinin de iş arka planı olduğunu, 1991'de uluslararası bir konferans için Türkiye'ye geldiğini anlatan Babis, "Daha sonra siyasete girdim ve burada iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu anladım." diye konuştu.

Andrej Babis, Erdoğan'ın 2013'te iki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinden bahsettiğine değinerek, "Ben de görüşmemizde, bu hedefe ulaşmak için elimden geleni yapacağımı bahsettim. Şirketlerimiz de yakın gelecekte bunu gerçekleştirmek için uğraşacak." dedi.