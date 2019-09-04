HABER

Türkiye-Çekya İş Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Çekya Başbakanı Andrej Babis: - "Çek firmaları enerji sektöründe çok aktif ve dinamik. Madencilik, otomotiv, savunma sanayi, gıda sektörü, akıllı şehirler, bilişimde çok fazla iş fırsatı var. Savunma gibi birçok alanda yeni fırsat ve girişimler mümkün. Kaliteli ortaklıklar kurmak bizim için çok önemli. Çek Cumhuriyeti'nde de daha fazla Türk şirketi görmeyi isterim" - "İnşaat alanına çok daha fazla yatırım yapmak, otoyol ağımızı geliştirmek istiyoruz. Türkiye'nin bu alanda büyük potansiyeli ve yeteneği var. Türk şirketleri bizim pazarımızda pek çok fırsatla karşılaşabilir"

İSTANBUL (AA) - Çekya Başbakanı Andrej Babis, "Çek firmaları enerji sektöründe çok aktif ve dinamik. Madencilik, otomotiv, savunma sanayi, gıda sektörü, akıllı şehirler, bilişimde çok fazla iş fırsatı var. Savunma gibi birçok alanda yeni fırsat ve girişimler mümkün. Kaliteli ortaklıklar kurmak bizim için çok önemli. Çek Cumhuriyeti'nde de daha fazla Türk şirketi görmeyi isterim." dedi.

Babis, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Çek Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-Çekya İş Forumu'nda, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldiği toplantıda birçok konuyu konuşma fırsatı bulduklarını, sanayi ve teknoloji bakanlarıyla da ekonomik iş birliği konularının değerlendirildiğini dile getirdi.

Kendisinin de iş arka planı olduğunu, 1991'de uluslararası bir konferans için Türkiye'ye geldiğini anlatan Babis, "Daha sonra siyasete girdim ve burada iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu anladım." diye konuştu.

Andrej Babis, Erdoğan'ın 2013'te iki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinden bahsettiğine değinerek, "Ben de görüşmemizde, bu hedefe ulaşmak için elimden geleni yapacağımı bahsettim. Şirketlerimiz de yakın gelecekte bunu gerçekleştirmek için uğraşacak." dedi.

Türkiye ve Çekya arasındaki iş birliği fırsatlarının çok fazla olduğuna işaret eden Babis, şunları söyledi:

"Çek firmaları enerji sektöründe çok aktif ve dinamik. Bu alanda başarılı projelerimiz var. Madencilik, otomotiv, savunma sanayi, gıda sektörü, akıllı şehirler, bilişimde çok fazla iş fırsatı var. Savunma sanayinde potansiyel olduğunu da görüyorum. Türkiye, savunma sanayinde eski bir geleneğe sahip. Çek Cumhuriyeti'nden bu alanda çok fazla marka çıkıyor. Savunma gibi birçok alanda yeni fırsat ve girişimler mümkün. Çek iş adamları ve oda temsilcileriyle buraya gelmek anlamlı. Kaliteli ortaklıklar kurmak bizim için çok önemli. Burada çok yetenekli ortaklar bulacağımızdan eminim. Çek Cumhuriyeti'nde de daha fazla Türk şirketi görmeyi isterim."

- "İnşaat alanına çok daha fazla yatırım yapmak istiyoruz"

Çekya Başbakanı Andrej Babis, iki ülke ticaret bakanlarının Türk inşaat firmaları konusunda da görüştüğünü aktararak, "İnşaat alanına çok daha fazla yatırım yapmak, otoyol ağımızı geliştirmek istiyoruz. Türkiye'nin bu alanda büyük potansiyeli ve yeteneği var. Türk şirketleri bizim pazarımızda pek çok fırsatla karşılaşabilir." diye konuştu.

Çek Cumhuriyeti'nin gelecek odaklı bir ülke olduğunu, yeni stratejilerinin de inovasyon ve yeni teknolojileri içerdiğini belirten Babis, "Türk ortaklarımızın ürünlerini, hizmetlerini, projelerini Çek Cumhuriyeti ile paylaşmalarını istiyorum. Forumun birçok iş ortaklıklarına vesile olmasını umuyorum." dedi.

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
- Bankaya ateş eden işportacı gözaltına alındı- Bankaya ateş eden işportacı gözaltına alındı
KAGEM 8 yılda 65 bin kişiye eğitim verdiKAGEM 8 yılda 65 bin kişiye eğitim verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çekya Başbakanı Andrej Babiş DEİK Türkiye-Çekya İş Forumu

En Çok Okunan Haberler

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

Genç kız 'tutunacak dalım yok' deyip 3 katlı inşaatın çatısından atladı

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.